Aksident trafiku në rrugën rajonale Tetovë–Jazhincë, lëndohet një person
MPB njofton se në rrugën rajonale Tetovë – Jazhincë ka ndodhur një aksident në të cilën lëndime trupore ka pësuar një 44-vjeçar.
"Më 16.04.2026 në orën 06:40 në SPB Tetovë u njoftua se në kryqëzimin e rrugës rajonale Tetovë – fsh. Jazhincë me rrugën lokale për në fsh. Tearcë ka ndodhur aksident rrugor ndërmjet një automjeti udhëtarësh “Pezho” me targa të Tetovës, i drejtuar nga H.M. (44) nga fsh. Tearcë dhe një minibusi “Citroen”, prone e MPB-së, i drejtuar nga D.S. (49) nga fsh. Jegunoc.
Nga ky aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar H.M., të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Është bërë hetim nga ekipi hetimor i SPB Tetovë", thonë nga MPB./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate