Aksident trafiku në Ohër, automjeti godet një këmbësor
MPB njofton se ka ndodhur një aksident trafiku në Ohër, ku një automjet ka goditur një këmbësor dhe pastaj ka ikur nga vendi i ngjarjes.
"Më 13.04.2026 në orën 16:05, në SPB Ohër është raportuar se në rrugën "Klenoec" në Ohër, një automjet pasagjerësh "Opel" me targa të Ohrit, i drejtuar nga Z.J. (52) nga fshati Lakoçerej i Epërm, rajoni i Ohrit, ka goditur këmbësorin A.N. (55) nga fshati Svinishtë, rajoni i Ohrit dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Këmbësori në aksident ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë diagnostikuar në Spitalin Special "Shën Erazmo" Ohër.
Pas masave të ndërmarra nga oficerët e policisë nga SPB Ohër, është gjetur shoferi Z.J. dhe me urdhër të prokurorit publik është privuar nga liria, ndërsa automjeti është sekuestruar, ndërsa gjatë kontrolleve është vërtetuar se Z.J. ka qenë nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht ka pasur 2.78 promil alkool në gjak.
Kurse te A.N. është vërtetuar se ka pasur 1.34 promil alkool në gjak. Një ekip inspektimi nga SPB Ohër kreu një inspektim dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të hartohet një raport përkatës", thonë nga MPB./Telegrafi/