Aksident trafiku në autostradën "Miqësia" në Maqedoni, lëndohen tre persona
Më 29.06.2026, në SPB Shkup u njoftua se rreth orës 05:30, në autostradën "Miqësia", në rrugën shërbyese që e lidh me Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, një automjet udhëtarësh "Nisan" me targa kombëtare serbe, i drejtuar nga N.Gj. (33) nga Serbia, ishte përplasur në një gardh metalik dhe ishte përmbysur.
Në aksident, shoferi dhe bashkudhëtarja e tij A.Gj. (26) nga Serbia kanë pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa fëmija i tyre dyvjeçar ka pësuar lëndime trupore.
Lëndimet u konstatuan në Kompleksin e Klinikave "Nënë Tereza" në Shkup. Prokurori publik dhe një ekip hetimor i SPB Shkup kanë bërë këqyrje të vendit të ngjarjes.
Top Lajme
Jobs
Real Estate