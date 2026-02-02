Aksident në rrugën Prishtinë - Podujevë - përfshihen tri vetura, lëndohen katër persona
Një aksident ka ndodhur mbrëmë në rrugën Prishtinë – Podujevë, në fshatin Shakovicë, ku janë përfshirë tri vetura.
Për pasojë, uraishte bllokuar dhe qarkullimi u ndërpre përkohësisht, ndërsa autoritetet dolën në vendngjarje.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegragfin zëdhënësja e Policisë, Flora Ahmeti.
"Mbrëmë, rreth orës 21:00, në fshatin Shakovicë të Podujevës ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë tre automjete. Si pasojë e përplasjes, katër persona kanë pësuar lëndime", tha Ahmeti
Ajo shtoi se personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor, ndërsa me rastin po merret Njësiti i Trafikut Rajonal.
Kujtojmë se të dielën kjo rrugë ishte bllokuar si pasojë e ngricave të shkaktuara nga reshjet e borës./Telegrafi/
