Aksident në Dobërllukë të Vushtrrisë, lëndohen tri persona
Tre persona kanë marrë lëndime trupore në një aksident i cili ka ndodhur sot rreth orës 14:30 mes dy veturash në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë, në segmentin rrugor në fshatin Doberllukë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Sipas tij, të lënduarit kanë marrë trajtim mjekësor.
“Sot, rreth orës 14:30, në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë, në segmentin rrugor në fshatin Deberllukë, është shkaktuar një aksident trafiku me të lënduar. Në aksident janë përfshirë dy vetura në lëvizje. Si pasojë e aksidentit, tre persona kanë pësuar lëndime dhe kanë kërkuar trajtim mjekësor”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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