Aksident i rëndë trafiku në Shkup, një i vdekur dhe një i lënduar rëndë
Një person 65-vjeçar nga Shkupi ka ndërruar jetë në një aksident trafiku që ndodhi dje pasdite në rrugën lokale midis fshatrave Kuçevishtë dhe Kuçevishka Bara.
Siç njoftoi MPB, aksidenti është raportuar në SPB Shkup më 17 shkurt 2026 në orën 15:20, në të cilin ishin përfshirë një automjet pasagjerësh "Ford Fiesta" me targa të Shkupit, i drejtuar nga V.P. (65) nga Shkupi, dhe një automjet pasagjerësh "Volkswagen Golf", gjithashtu me targa të Shkupit, i drejtuar nga Z.S. (57) nga fshati Kuçevishtë.
"Shoferi i "Ford"-it vdiq në vendin e aksidentit, ndërsa vdekja u konfirmua nga një mjek nga Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë. Shoferi i "Volkswagen"-it pësoi lëndime trupore, të cilat u konfirmuan në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë" në Shkup".
"Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion, ndërsa një ekip inspektimi i SPB Shkup ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes", thonë nga MPB.