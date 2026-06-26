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Dy trena u përplasën pranë fshatit Bialosliwie në Poloninë perëndimore-qendrore.

Alarmi u dha të enjten kur një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në fshatin Bialosliwie.

Deri më tani nuk ka raportime për viktima.

Faqja e internetit e TVP Poznan raportoi se dy persona u lënduan dhe 16 ekipe zjarrfikësish shkuan në vendngjarje.

Raportet fillestare kishin thënë se një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash, por fotografitë e postuara në faqen e internetit të transmetuesit TVN24 dukeshin se tregonin dy trena pasagjerësh, ndërkohë, fotografitë tregojnë disa vagona që kanë dalë nga shinat. /Telegrafi/



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