Aksident hekurudhor në Poloni, përplasen dy trena
Dy trena u përplasën pranë fshatit Bialosliwie në Poloninë perëndimore-qendrore.
Alarmi u dha të enjten kur një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në fshatin Bialosliwie.
Deri më tani nuk ka raportime për viktima.
Faqja e internetit e TVP Poznan raportoi se dy persona u lënduan dhe 16 ekipe zjarrfikësish shkuan në vendngjarje.
Raportet fillestare kishin thënë se një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash, por fotografitë e postuara në faqen e internetit të transmetuesit TVN24 dukeshin se tregonin dy trena pasagjerësh, ndërkohë, fotografitë tregojnë disa vagona që kanë dalë nga shinat. /Telegrafi/
Trains have collided in Białośliwie near Piła, Poland, including an InterCity train. Carriages have overturned pic.twitter.com/EvvCSkGRL0
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 25, 2026
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