Akil Gjakova mposhtet në çerekfinale, medaljen e bronztë e kërkon në repesazh
Akil Gjakova ka humbur në çerekfinale të Kampionatit Evropian, i cili po mbahet në Tbilisi të Gjeorgjisë, ku garojnë 400 xhudistë nga 46 vende të ndryshme, por mbetet ende në garë për medaljen e bronztë.
Akil Gjakova i ka nisur për mrekulli garat në Kampionatin Evropian, duke marrë dy fitore dhe duke siguruar kalimin në çerekfinale.
Xhudisti pejan i nisi garat pa lojë në raundin e parë, ndërsa në raundin e dytë mposhti Samuel Gassner të Austrisë dhe pastaj në raundin pasues Benjamin Levy të Britanisë së Madhe.
Me këto dy fitore, Akili kalon kaloi në çerekfinale të kategorisë deri në 73 kilogramë, ku u takua me Lasha Shavdatuashvili nga Gjeorgjia, por ishte i pafat duke humbur me ippon.
Megjithatë, xhudisti jonë mbetet në garë për të fituar medaljen e bronztë me anë të repesazhit, ku fillimisht do të ndeshet me Adil Osmanov nga Moldavia.
Vlen të theksohet se gjatë ditës së djeshme (e enjte), Distria Krasniqi arriti ta fitojë medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kilogramë. /Telegrafi/