Ai ndërtoi për 13 muaj një mini GR Yaris në një garazh të zakonshëm – pastaj Toyota e ftoi në Monte Carlo
Një projekt që nisi në një garazh të zakonshëm përfundoi në skenën më prestigjioze të rally-t në botë.
Australiani Justin White kaloi plot 13 muaj duke ndërtuar një version të Toyota GR Yaris Rally1 – një makinë funksionale, në të cilën mund të ulesh dhe ta drejtosh.
I frymëzuar nga makinat e World Rally Championship, White dokumentoi çdo hap në kanalin e tij në YouTube, derisa projekti tërhoqi vëmendjen e Toyota Gazoo Racing.
Kompania jo vetëm që e vlerësoi punën, por e ftoi atë dhe makinën e tij në hapjen e sezonit në Monte Carlo – një mundësi e rrallë për një projekt të bërë në kushte shtëpie.
Karroceria e makinës u krijua përmes printimit 3D, e ndarë në 123 pjesë që më pas u bashkuan dhe u përpunuan për të reflektuar dizajnin agresiv të modelit origjinal.
Nën këtë “lëkurë” qëndron një shasi cross-kart, ndërsa fuqia vjen nga një motor me rreth 118 kuaj fuqi.
Pavarësisht përmasave të vogla, mini-Yaris arrin shpejtësi deri në 150 km/h.
Projekti nuk ishte pa sfida – problemet në rrugë e detyruan White të ndryshonte gomat dhe të modifikonte strukturën për më shumë fleksibilitet.
Megjithatë, makina u testua edhe në etapa reale në Alpet franceze, duke dëshmuar se nuk është thjesht një lodër.
Madje, krijimi i tij tërhoqi vëmendjen edhe të emrave të njohur si Jari-Matti Latvala dhe Oliver Solberg.
Historia e White tregon se pasioni, këmbëngulja dhe kreativiteti mund të të çojnë nga një garazh i thjeshtë drejt skenës botërore të motorsportit. /Telegrafi/