Një projekt që nisi në një garazh të zakonshëm përfundoi në skenën më prestigjioze të rally-t në botë.

Australiani Justin White kaloi plot 13 muaj duke ndërtuar një version të Toyota GR Yaris Rally1 – një makinë funksionale, në të cilën mund të ulesh dhe ta drejtosh.

I frymëzuar nga makinat e World Rally Championship, White dokumentoi çdo hap në kanalin e tij në YouTube, derisa projekti tërhoqi vëmendjen e Toyota Gazoo Racing.

Kompania jo vetëm që e vlerësoi punën, por e ftoi atë dhe makinën e tij në hapjen e sezonit në Monte Carlo – një mundësi e rrallë për një projekt të bërë në kushte shtëpie.

Karroceria e makinës u krijua përmes printimit 3D, e ndarë në 123 pjesë që më pas u bashkuan dhe u përpunuan për të reflektuar dizajnin agresiv të modelit origjinal.

Nën këtë “lëkurë” qëndron një shasi cross-kart, ndërsa fuqia vjen nga një motor me rreth 118 kuaj fuqi.

Pavarësisht përmasave të vogla, mini-Yaris arrin shpejtësi deri në 150 km/h.

Projekti nuk ishte pa sfida – problemet në rrugë e detyruan White të ndryshonte gomat dhe të modifikonte strukturën për më shumë fleksibilitet.

Megjithatë, makina u testua edhe në etapa reale në Alpet franceze, duke dëshmuar se nuk është thjesht një lodër.

Madje, krijimi i tij tërhoqi vëmendjen edhe të emrave të njohur si Jari-Matti Latvala dhe Oliver Solberg.

Historia e White tregon se pasioni, këmbëngulja dhe kreativiteti mund të të çojnë nga një garazh i thjeshtë drejt skenës botërore të motorsportit. /Telegrafi/

