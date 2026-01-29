Ai kryesisht gjendet te lakuriqët e natës - çfarë është virusi Nipah, ku gjendet dhe si përhapet ai?
Dy raste të konfirmuara të virusit Nipah në Indi kanë shkaktuar alarm ndërkombëtar.
India ka konfirmuar dy raste të virusit Nipah në Bengalin Perëndimor, një rajon në pjesën lindore të vendit që kufizohet me Bangladeshin, Butanin dhe Nepalin.
Të dy pacientët e infektuar janë punonjës të kujdesit shëndetësor nga rajoni dhe janë të shtruar në spital në kujdes intensiv.
Qeveria indiane shtoi se 196 kontakte të rasteve të konfirmuara janë të gjitha asimptomatike dhe kanë rezultuar negative për virusin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
E Ministria e Shëndetësisë deklaron se të dhënat e disponueshme sugjerojnë se nuk ka nevojë që publiku i gjerë të jetë i shqetësuar për sigurinë e individëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre.
Megjithatë, duke pasur parasysh vdekshmërinë e lartë të mundshme të virusit, deri në 75 përqind, dhe mungesën e trajtimit ose vaksinës specifike, çdo shpërthim monitorohet nga afër.
Çfarë është virusi Nipah?
Virusi Nipah është një sëmundje që mund të transmetohet nga kafshët, përmes ushqimit të kontaminuar ose nga kontakti me një person të infektuar.
Ai kryesisht gjendet te lakuriqët e natës në rajonet bregdetare dhe në disa ishuj në Oqeanin Indian, Indi, Azinë Juglindore dhe Oqeani.
Virusi Nipah ka potencial të konsiderueshëm epidemik ose pandemik pasi mund të transmetohet nga kafshët shtëpiake, dhe transmetimet sekondare nga njeriu te njeriu janë të mundshme.
Tek personat e infektuar, ai shkakton një gamë sëmundjesh nga asimptomatike deri te sëmundje akute të frymëmarrjes dhe encefalit fatal.
Shkalla e vdekshmërisë është midis 40 dhe 75 përqind, varësisht nga lloji i virusit.
Vendet fqinje janë të kujdesshme
Disa nga vendet fqinje të Indisë po zbatojnë kontrolle për udhëtarët nga rajoni i prekur indian dhe po lëshojnë alarme zyrtare.
Për shembull, Tajlanda ka futur kontrolle në aeroport për njerëzit që udhëtojnë nga Bengali Perëndimor. Deri më tani, nuk janë zbuluar raste jashtë Indisë.
Vendi gjithashtu këshillon mbikëqyrje të veçantë për vizitorët në zonat e lidhura me lakuriqët e natës.
Nepali gjithashtu ka zbatuar masa të reja në përgjigje të rasteve në Indi, duke rritur mbikëqyrjen në kufirin e tyre me vendin dhe në aeroportet e saj.
Shpërthimet e virusit Nipah gjatë vitit 2025
Nuk është aq e pazakontë që shpërthimet e virusit Nipah të ndodhin në zonat me rrezik më të lartë.
Që nga viti 1998, shpërthime janë raportuar në Bangladesh, Indi, Malajzi, Filipine dhe Singapor, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Në korrik 2025, India konfirmoi katër raste, përfshirë dy vdekje në dy rrethe të shtetit Kerala, në jugperëndim të vendit - një rajon me shpërthime të rregullta që nga viti 2018.
Bangladeshi gjithashtu raportoi katër raste të virusit midis janarit dhe gushtit 2025.
Sëmundja është endemike në vend, dhe që nga shpërthimi i parë i njohur në vitin 2001, infeksionet njerëzore janë zbuluar pothuajse çdo vit.
Në të dyja rastet, OBSH e konsideroi rrezikun e përhapjes ndërkombëtare të sëmundjes të ulët.
Megjithatë, agjencia ndërkombëtare thekson nevojën për të rritur ndërgjegjësimin për faktorët e rrezikut, pasi aktualisht nuk ka ilaçe ose vaksina specifike për sëmundjen e virusit Nipah. /Telegrafi/