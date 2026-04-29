Ai ka 469 paraqitje në Ligën Premier, por në moshën 48-vjeçare nuk “njihet” pas transformimit muskulor
Ish-mbrojtësi i Manchester Cityt, Sylvain Distin, e befasoi publikun me një pamje të re dhe një formë fizike mbresëlënëse, dhjetë vjet pas përfundimit të karrierës së tij profesionale. Ish-ylli i Ligës Premier garon sot në CrossFit dhe tregon se ende po i shtyn kufijtë.
Distin e filloi karrierën e tij në Francë dhe në vitin 2001 mbërriti në Angli, ku ndërtoi një reputacion si një nga mbrojtësit më të besueshëm. Gjatë karrierës së tij, ai luajti për Newcastle United, Manchester City, Portsmouth, Everton dhe Bournemouth, duke bërë gjithsej 469 paraqitje në nivelin më të lartë të futbollit anglez. Ai e përfundoi karrierën e tij në vitin 2016.
Edhe pse nuk luajti kurrë për Francën, ai gjithashtu refuzoi mundësinë për të luajtur për Guadeloupen në Kupën e Artë 2011. Ai dikur komentoi me shaka për statusin e tij pa një paraqitje për ekipin kombëtar, duke e quajtur atë një "përvojë të mrekullueshme".
Sot, në moshën 48-vjeçare, Distin ka provuar një sport krejtësisht të ndryshëm, atë të crossfit-it. Ai mori pjesë në Lojërat e Fitnesit Arnold, të cilat i përshkruan si një sfidë më të madhe se çdo ndeshje që ka luajtur.
“Të luash më shumë se 450 ndeshje në Ligën Premier para stadiumeve plot tingëllon si kulmi i presionit, por kjo pothuajse më shkatërroi para fillimit”, ka thënë fillimisht Distin.
Ai theksoi ndryshimin kryesor midis sporteve ekipore dhe atyre individuale.
“Në futboll gjithmonë ka një shans për të fituar, edhe kur nuk po luan më të mirën tënde. Në CrossFit numrat nuk gënjejnë, e dija që nuk mund të fitoja dhe kjo ishte gjëja më e vështirë për mua ta pranoja".
Ai pranoi gjithashtu se kishte frikë se mos vepronte si amator pas një karriere të pasur profesionale dhe se ishte nën shumë presion para performancës. Megjithatë, në fund arriti një rezultat të shkëlqyer dhe e përfundoi garën në vendin e tetë.
“Nuk kishte trofe apo medalje, vetëm djersë dhe një mësim të madh, gjëja më e vështirë nuk ishte stërvitja, por të shfaqeshe duke e ditur se nuk mund të fitosh. Lufta me veten është më e frikshme se çdo lojë që kam luajtur", përfundoi ish-mbrojtësi. /Telegrafi/