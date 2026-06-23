Agron Maxhuni dhe Valentina Sopjani zgjidhen anëtarë të KGJK-së
Gjyqtarët Agron Maxhuni dhe Valentina Sopjani janë zgjedhur anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) nga radhët e gjykatave të shkallës së parë.
Dy gjyqtarët u zgjodhën në pozitën e anëtarit të KGJK-së, në tubimin qendror që u mbajt të martën, pas zhvillimit të procesit të brendshëm në gjykata themelore, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Në proces të votimit, nga 354 gjyqtarë me të drejtë vote, morën pjesë 303 gjyqtarë. Nga 303 fletëvotimet, një ishte i pavlefshëm.
Sa i përket votave të kandidatëve fitues, Agron Maxhuni mori 204 vota, kurse Valentina Sopjani mori 212 vota.
Në anën tjetër, dy kandidatët tjerë: gjyqtarja Diora Bajrami mori 64 vota dhe Ilir Bytyqi 84 vota.
Mandati i anëtarëve të rinj fillon më 8 korrik pas përfundimit të mandati të dy anëtarëve aktual (më 7 korrik).
KGJK parashihet të ketë 13 anëtarë, aktualisht ka 11, për një anëtar nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme procesi ka marrë rrugët ligjore, ndërkaq edhe një anëtar tjetër duhet ta zgjedh Kuvendi Republikës së Kosovës që të kompletohet përbërja e KGJK-së.
Procesi zhvillohet bazuar në Rregulloren 09/2019 për procedurën dhe kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të KGJK-së nga radhët e gjyqësorit. /BetimipërDrejtësi/