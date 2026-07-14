Agjenti i ICE-së qëllon për vdekje një emigrant kolumbian në Maine
26-vjeçari, i cili kishte leje për të punuar në SHBA, u vra në Biddeford kur një oficer hapi zjarr, duke thënë se makina e tij ishte një kërcënim.
Kjo është vdekja e nëntë e lidhur me goditjen e Trump kundër migracionit, transmeton Telegrafi.
Një oficer i Imigracionit dhe Doganave (ICE) qëlloi për vdekje një shofer të hënën në Biddeford, një qytet bregdetar në Maine rreth 24 kilometra nga Portland.
Është hera e dytë brenda një jave që ICE ka përdorur forcën vdekjeprurëse, dhe vdekja e nëntë e regjistruar që kur presidenti Donald Trump nisi goditjen e tij kundër imigracionit të parregullt.
Grupet e të drejtave të migrantëve e identifikuan të vdekurin si një kolumbian 26-vjeçar; ambasada kolumbiane konfirmoi se është në kontakt me autoritetet amerikane dhe po ofron mbështetje konsullore për familjen.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha në një postim në X se oficerët e tij kishin monitoruar shtëpinë e një personi me një urdhër përfundimtar dëbimi dhe se, kur u përpoqën të ndalonin një automjet që po largohej nga ajo adresë, shoferi u përpoq të ikte; nga frika për sigurinë publike, një nga oficerët hapi zjarr.
Megjithatë, senatori i Maine-it, Angus King, dha një rrëfim të ndryshëm pasi foli me Sekretarin e Sigurisë Kombëtare, Markwayne Mullin: sipas versionit të tij, oficeri qëlloi sepse burri dyshohet se ishte përpjekur ta përdorte makinën e tij si armë kundër agjentëve në Biddeford, të cilët nuk mbanin kamera trupore.
Mullin i tha gjithashtu King-ut se oficerët kishin shkuar në vendngjarje për të ekzekutuar një urdhër arresti që nuk korrespondonte me personin që u qëllua përfundimisht, duke korrigjuar një deklaratë të mëparshme.
I pyetur për këto versione kontradiktore, King ishte i kujdesshëm në një intervistë me rrjetin amerikan CNN.
"A u përpoq vërtet ky i ri të shtypte një oficer të ICE-së, apo ishte në rrezik të shtypte njerëz të tjerë në rrugë? A kishte një pritje të arsyeshme për dëmtim trupor ose forcë vdekjeprurëse që do ta justifikonte këtë të shtënë", tha ai.
Senatorja republikane Susan Collins tha se Mullin e kishte informuar se çështja po hetohet bashkërisht nga Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm të Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe FBI-ja.
Prokurori i përgjithshëm i Maine-it, i cili po heton gjithashtu, ka thënë se deklaratat fillestare tregojnë se shoferi po përpiqej të ikte drejt oficerit, i cili tashmë është pezulluar nga detyra.
Daniel Boucher, i cili jeton në zonë, tha se dëgjoi disa të shtëna dhe pa një makinë të vogël të kthyer 90 gradë drejt trotuarit me një SUV pas saj; automjeti i të plagosurit vazhdoi të lëvizte në rrugë derisa makina tjetër e përplasi atë.
"E dëgjova qartë viktimën të thoshte, 'U përpoqa të ndalem'", tregoi Boucher, me zë të thyer.
Boucher tha gjithashtu se pasi e sfidoi oficerin që qëlloi, ky i fundit u përgjigj se burri ishte përpjekur ta shtypte. Pamjet e kamerave të sigurisë nga një ndërtesë aty pranë, të marra nga Associated Press, tregojnë një automjet të bardhë që i afrohet një kryqëzimi me shpejtësi të moderuar dhe rrotullohet disa herë përpara se një kamionetë policie t'i bllokojë rrugën dhe dy oficerë të tërheqin një trup të dobët nga ulësja e shoferit; pamjet nuk kapin momentin e saktë kur u qëlluan të shtënat.
Dy organizata mbrojtëse të migrantëve, Koalicioni për të Drejtat e Imigrantëve në Maine dhe Presente!, konfirmuan se burri ishte i autorizuar të punonte në Shtetet e Bashkuara.
Familja e tij kontaktoi Koalicionin pas të shtënave, megjithëse ata ende nuk ndiheshin gati të flisnin publikisht, sipas drejtorit ekzekutiv të tij, Mufalo Chitam.
Një fqinje, Mary Hayes, tha se burri jetonte aty pranë me gruan dhe vajzën e tij: "Pashë një grua që binte në gjunjë kur pa trupin e pajetë të burrit të saj në tokë. Pashë një vajzë të vogël që qante me një çantë shpine të vogël rozë sepse nuk do ta shihte më kurrë babanë e saj".
Një banore tjetër, Sadie Dilboy, e kujtoi atë si një klient të rregullt në lavanderinë e saj, ku ai solli vajzën e tij dhe i dha monedha për makinën e ëmbëlsirave: "Ai ishte një njeri kaq i mirë. Ai ishte gjithmonë kaq i rregullt".
Disa qindra protestues u mblodhën në Biddeford të hënën në mbrëmje për të kërkuar heqjen e ICE, duke u përballur me një grup më të vogël mbështetësish të agjencisë dhe të Trump. "Ne gjithmonë do të jemi një qytet emigrantësh", deklaroi kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të Maine, demokrati Ryan Fecteau.
Episodi vjen pas një tjetër të shtëne vdekjeprurëse të ICE më 7 korrik në Houston, kur agjentë të veshur civilë në automjete pa shenja dalluese ndoqën dhe vranë 52-vjeçarin Lorenzo Salgado Araujo.
Të dy incidentet janë pjesë e një fushate masive deportimi që, vetëm në pesë ditë në fund të qershorit, çoi në më shumë se 10,000 arrestime.
Sipas të dhënave nga Projekti i të Dhënave të Deportimit në Universitetin e Berkeley-t, ICE ndaloi 546 persona në Maine midis fillimit të mandatit të dytë të Trump dhe 11 marsit 2026, nga të cilët vetëm 45% kishin precedentë penalë, krahasuar me 69% në një periudhë të ngjashme përpara se Trump të merrte detyrën për herë të parë. /Telegrafi/