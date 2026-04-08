Agjentët e ICE-së qëllojnë të dyshuarin pas një ndalimi trafiku në Kaliforni
Agjentët e Imigracionit dhe Doganave qëlluan një burrë, i cili u dërgua më pas në spital, pasi kryen një kontroll të synuar trafiku në Luginën Qendrore të Kalifornisë, tha agjencia të martën.
Drejtori në detyrë i ICE-së, Todd Lyons, tha në një deklaratë se oficerët e ICE-së qëlluan për mbrojtje pasi personi që ndaluan u përpoq të shtypte një agjent.
Të shtënat ndodhën pranë autostradës ndërshtetërore 5 në Patterson, rreth 90 milje në jug të Sacramentos, transmeton Telegrafi.
Deklarata e Departamentit të Sigurisë Kombëtare identifikoi objektivin e ndalimit të automjetit si Carlos Ivan Mendoza Hernandez, një emigrant pa dokumente dhe "anëtar i bandës së rrugës së 18-të i kërkuar në El Salvador për t'u marrë në pyetje në lidhje me një vrasje".
"Ndërsa oficerët iu afruan makinës, anëtari i kërkuar i bandës e përdori automjetin e tij si armë në një përpjekje për të shtypur një oficer. Pas trajnimit të tyre, oficerët tanë qëlluan për mbrojtje për të mbrojtur veten, kolegët e tyre agjentë dhe publikun", vazhdoi deklarata.
CNN po punon për të përcaktuar nëse Mendoza Hernandez ka një avokat. Dy video të kamerave të makinës të siguruara nga CNN kanë filmuar incidentin, teksa një makinë shihet duke kaluar mbi ndarësen e korsisë së autostradës pasi është rrethuar nga agjentë, ndërsa një agjent vrapon duke i ikur makinës. Nuk është e qartë saktësisht se kur agjentët qëlluan drejt automjetit sepse pamjet nuk kanë zë.
DHS thotë se agjentët e saj kanë qenë shënjestër e dhunës në rritje, duke përmendur më shumë se 180 sulme me automjete që nga fillimi i mandatit të dytë të Trump.
Por rrëfimet fillestare të administratës për të shtënat me armë që përfshijnë agjentë federalë, në disa raste, kanë ndryshuar me kalimin e kohës - ose janë vërtetuar krejtësisht të gabuara.
"Siç është praktikë e vendosur, ne presim që partnerët tanë federalë të zbatimit të ligjit të bashkëpunojnë në mënyrë të përshtatshme me zbatimin e ligjit shtetëror dhe lokal ndërsa kjo çështje hetohet", tha zyra e Guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, në X.
FBI po kryen një hetim, tha agjenti Eugene Wu. Zyra e sherifit të Qarkut Stanislaus i tha CNN se po ndihmon dhe konfirmoi se asnjë zbatim lokal i ligjit nuk ishte i përfshirë në incident.
“Nëse keni ndonjë video ose informacion që do të ndihmojë hetimin tonë, ne mirëpresim informacionin tuaj”, tha Wu në një thirrje drejtuar publikut në një konferencë të shkurtër për shtyp të martën pasdite. /Telegrafi/
