Aftësitë që prindërit ndaluan t'u mësonin fëmijëve të tyre pas viteve 90-ta
Mënyra se si prindërit i rrisin fëmijët e tyre ka ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë dekadave të fundit. Shumë aftësi praktike që dikur ishin pjesë e rritjes tani po u kalohen brezave të rinj.
Nga shkrimi i bukur i dorës te gatimi dhe punët e shtëpisë, shumë zakone që u mësonin fëmijëve pavarësinë dhe përgjegjësinë po zhduken ngadalë.
Këto janë disa nga aftësitë që prindërit kanë ndaluar gradualisht t'u mësojnë fëmijëve të tyre që nga vitet 1990.
Shkrim dore dhe kaligrafi
Me zhvillimin e kompjuterëve dhe telefonave inteligjentë, gjithnjë e më pak fëmijë shkruajnë rregullisht me dorë. Në të kaluarën, fëmijët praktikonin kaligrafinë në shtëpi, shkruanin ditarë ose letra, ndërsa sot shumë përdorin tastierë për shumicën e komunikimit të përditshëm. Si rezultat, shkrimi i bukur dhe i lexueshëm i dorës po zhvillohet gjithnjë e më rrallë, shkruan YourTango.
Qepje
Më parë, ishte e zakonshme që fëmijët të mësonin të qepnin një kopsë ose të arnonin rroba. Aftësi të tilla u mësonin atyre zgjuarsinë, përgjegjësinë dhe kujdesin për gjërat që zotëronin. Sot, rrobat zëvendësohen më shpesh sesa riparohen, kështu që aftësi të tilla kalohen më rrallë.
Gatim
Ndërsa mësimet e ekonomisë shtëpiake janë bërë të rralla, të mësuarit e gatimit në shtëpi është bërë edhe më e rëndësishme. Megjithatë, shumë prindër nuk i lejojnë fëmijët e tyre të përgatisin vetë ushqimet, duke humbur mundësinë për të zhvilluar aftësi të dobishme jetësore dhe pavarësi më të madhe.
Zakonet financiare
Njohuritë bazë financiare janë më të rëndësishme se kurrë, por shumë fëmijë nuk po mësojnë si të menaxhojnë paratë. Pyetje të tilla si hapja e një llogarie bankare, ndarja e të ardhurave ose shpenzimi me përgjegjësi shpesh mbeten pa përgjigje nëse nuk mësohen në shtëpi.
Hulumtime analoge
Përpara internetit, fëmijët kërkonin informacion në libra, enciklopedi dhe biblioteka. Kjo metodë kërkimi kërkonte më shumë kohë dhe përpjekje, por zhvillonte durimin, pavarësinë dhe aftësinë për të zgjidhur problemet pa mjete ndihmëse dixhitale.
Kujdesi për shtëpinë dhe oborrin
Shumë nga ata që u rritën në vitet '70, '80 dhe '90 kryenin rregullisht punë shtëpiake si kositja e lëndinës, pastrimi i borës ose përgatitja e vakteve të thjeshta. Përveç aftësive praktike, detyra të tilla ndihmuan në zhvillimin e zakoneve të punës, disiplinës dhe përgjegjësisë.