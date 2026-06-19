Afganistani ndalon përdorimin e telefonave inteligjentë për nëpunësit civilë
Masa që ndalon përdorimin e “telefonave inteligjentë” nga zyrtarët publikë filloi të zbatohet në Afganistan, pas një iniciative nga qeveria talebane.
“Një dekret verbal i Emiratit Islamik (shtetit afgan) u lexua dhe u komunikua të gjithë krerëve të departamenteve se që nga sot asnjë punonjës i shërbimeve talebane nuk lejohet të përdorë telefona inteligjentë”, tha një zyrtar në provincën Badakhshan.
Në tekst thuhej se “të gjithë drejtuesit e departamenteve kërkohen të informojnë stafin në të gjitha nivelet se përdorimi i telefonave inteligjentë është rreptësisht i ndaluar nga 17 qershori”.
U sqarua se masa zbatohej si për forcat politike ashtu edhe për ato ushtarake dhe se vetëm Udhëheqësi Suprem Haibatullah Akhundzada mund të parashikonte përjashtime.
Përdorimi i “telefonave inteligjentë” është veçanërisht i përhapur në qytetet afgane, përfshirë deri më tani në sektorin publik.
Një zyrtar komunal i Ghaznit konfirmoi se ishte paralajmëruar se përdorimi i një telefoni inteligjent mund të dënohej me pushim nga puna dhe ndjekje penale.
Dënimi i parashikuar është gjashtë muaj burg, sipas zyrtarit të provincës Badakhshan. Që nga marrja e pushtetit në gusht 2021, autoritetet talebane kanë vendosur masa të rrepta në disa fusha. /Telegrafi/