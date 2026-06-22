Afat deri më 21 korrik, publikohen procedurat e aplikimit për subvencionet në bujqësi
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) ka hapur zyrtarisht thirrjen për aplikim në kuadër të Programit të Pagesave Direkte 2026, i cili synon mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në Kosovë.
Afati për aplikim ka filluar më 22 qershor 2026 dhe do të zgjasë deri më 21 korrik 2026 në ora 16:00. Aplikimet dorëzohen në Drejtoritë Komunale për Bujqësi në komunat përkatëse.
Për të qenë përfitues të Pagesave Direkte 2026, fermerët duhet të ndjekin këto hapa:
1. Të informohen për masën e mbështetjes
Fermerët duhet të identifikojnë kategorinë në të cilën aplikojnë, si: Pagesa bazë për sipërfaqe të mbjella me drithëra, perime, pemishte, vreshta dhe kultura të tjera bujqësore; Pagesat rishpërndarëse për hektarët e parë të fermës dhe fermerët e rinj; Pagesat e lidhura me prodhimin për blegtori, bletari dhe kultura prioritare; dhe Eko-skemat për prodhim organik dhe praktika të qëndrueshme bujqësore.
2. Të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm
Dokumentet ndryshojnë sipas sektorit dhe kulturës bujqësore për të cilën aplikohet. Fermerët duhet të sigurojnë që dokumentacioni të jetë i plotë dhe të dorëzohet brenda afatit të përcaktuar.
3. Të dorëzojnë aplikimin në Drejtorinë Komunale për Bujqësi
Aplikimi bëhet fizikisht në Drejtorinë Komunale për Bujqësi të komunës ku ndodhet ferma apo aktiviteti bujqësor.
4. Të raportojnë çdo ndryshim pas aplikimit
Nëse pas dorëzimit të aplikimit ka ndryshime në: sipërfaqet e mbjella; numrin e kafshëve; sasinë e prodhimit të deklaruar; ato duhet të raportohen në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) përmes adresës elektronike pd.azhb@rks-gov.net ose përmes një kërkese të protokolluar në arkivin e AZHB-së.
Afati i fundit për raportimin e ndryshimeve në sipërfaqe është 30 korrik 2026.
5. Të jenë të gatshëm për kontrollin në terren
Pas përfundimit të aplikimit, ekipet e AZHB-së do të realizojnë kontrolle në terren për verifikimin e të dhënave të deklaruara. Çdo parregullsi e konstatuar mund të rezultojë me masa ndëshkimore sipas legjislacionit në fuqi.
Personat juridikë që aplikojnë duhet të dorëzojnë: Certifikatën e regjistrimit të biznesit; Dëshminë e obligimeve të përmbushura ndaj ATK-së; Konfirmimin e xhirollogarisë bankare; Kopjen e letërnjoftimit të pronarit të biznesit.
Fermerët që përfitojnë subvencione mbi 30 mijë euro janë të obliguar të aplikojnë si biznes.
Po ashtu, subjektet juridike duhet të regjistrohen si furnitorë në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK) përmes platformës e-Kosova, në mënyrë që të realizohen pagesat.
MBPZhR dhe AZHB u bëjnë thirrje të gjithë fermerëve që të aplikojnë brenda afatit të paraparë dhe të sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm sipas kategorisë për të cilën kërkojnë mbështetje financiare.
Informata të detajuara për kriteret, dokumentacionin dhe masat mbështetëse mund të gjenden në faqet zyrtare të MBPZhR-së, AZHB-së dhe në Drejtoritë Komunale për Bujqësi. /Telegrafi/