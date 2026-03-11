Aeroplani bëri ‘një ulje të tmerrshme’ në aeroportin kryesor të Tajlandës – zbulohen detajet dhe pamjet e para
Aeroporti Ndërkombëtar i Phuketit është detyruar të mbyllë përkohësisht pistën e tij pasi një aeroplan i Air India Express u ul me “hundë” në pistë, duke pësuar dëmtime gjatë këtij procesi.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Boeing 737 MAX që operonte fluturimin IX938, i cili ishte nisur nga Hyderabad, Indi, bëri një “ulje të fortë” në aeroportin tajlandez të mërkurën, më 11 mars, duke dëmtuar ingranazhin e uljes së hundës së aeroplanit.
Të gjithë 133 pasagjerët - përfshirë dy foshnje - dhe shtatë anëtarët e ekuipazhit në bord mbetën të palënduar dhe u evakuuan në mënyrë të sigurt nga aeroplani, sipas raporteve lokale.
Zyrtarët e aeroportit thanë se aeroplani u ul në orën 11:24 të mëngjesit sipas orës lokale përpara kohës së planifikuar të mbërritjes në orën 11:40 të mëngjesit.
Inspektimet paraprake treguan se aeroplani bëri një ulje të fortë, gjë që e la aeroplanin të paaftë të dilte menjëherë nga pista.
Raportet fillestare sugjeruan se problemi mund të ketë qenë i lidhur me një rrotë të shkëputur, që besohet të ketë qenë rezultat i “uljes së ashpër”.
Për shkak të aeroplanit të dëmtuar që ndaloi në pistë, zyrtarët e aeroportit janë detyruar të pezullojnë përkohësisht operacionet e fluturimit.
Aeroporti Ndërkombëtar i Phuket-it ka lëshuar që atëherë një Njoftim për Aviatorët (NOTAM) duke njoftuar një mbyllje të përkohshme të pistës deri në orën 6 pasdite sipas orës lokale, ndërsa ekipet punojnë për të hequr aeroplanin dhe për të kryer inspektime sigurie. /Telegrafi/