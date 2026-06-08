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Një adoleshent palestinez u vra forcat izraelite pranë bregdetit të Deir al-Balah në Rripin qendror të Gazës.

Trupi i Muhammad Musa Abu Giab, 15 vjeç, mbërriti në Spitalin e Martirëve të Al-Aksës pasi u qëllua nga anijet luftarake izraelite.

Burime lokale shtuan se Giab punonte si peshkatar.



Anijet detare izraelite hapën zjarr me mitralozë drejt anijeve të peshkimit, të cilat e vranë atë.

Sulmi vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor.

Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, mbi 950 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 2,980 të tjerë janë plagosur në sulmet pothuajse të përditshme izraelite, sipas shifrave palestineze. /Telegrafi/

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