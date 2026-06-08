15-vjeçari palestinez vritet nga zjarri i anijeve izraelite në brigjet e Gazës
Një adoleshent palestinez u vra forcat izraelite pranë bregdetit të Deir al-Balah në Rripin qendror të Gazës.
Trupi i Muhammad Musa Abu Giab, 15 vjeç, mbërriti në Spitalin e Martirëve të Al-Aksës pasi u qëllua nga anijet luftarake izraelite.
Burime lokale shtuan se Giab punonte si peshkatar.
Palestinian fisherman Mohammad Mousa Abu Jiyab was killed by Israeli fire off Deir al-Balah’s coast while seeking his livelihood. He returned to shore carried by mourners instead of a day’s catch pic.twitter.com/koiVi8OxYj
— Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) June 7, 2026
Anijet detare izraelite hapën zjarr me mitralozë drejt anijeve të peshkimit, të cilat e vranë atë.
Sulmi vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, mbi 950 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 2,980 të tjerë janë plagosur në sulmet pothuajse të përditshme izraelite, sipas shifrave palestineze. /Telegrafi/