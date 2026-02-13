Aeroplanmbajtësja e dytë amerikane niset drejt Lindjes së Mesme
Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë aeroplanmbajtësen më të madhe në botë në Lindjen e Mesme për të mbështetur një tjetër që ndodhet tashmë atje, duke i dhënë më shumë fuqi përpjekjeve të presidentit Donald Trump për ta detyruar Iranin të arrijë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
Vendosja e planifikuar e anijes USS Gerald R. Ford në Lindjen e Mesme vjen pasi Trump vetëm disa ditë më parë sugjeroi se një raund tjetër bisedimesh me iranianët ishte në prag.
Këto negociata nuk u materializuan pasi një nga zyrtarët më të lartë të sigurisë së Teheranit vizitoi Omanin dhe Katarin këtë javë dhe shkëmbeu mesazhe me ndërmjetësit amerikanë.
Tashmë, vendet arabe të Gjirit kanë paralajmëruar se çdo sulm mund të shndërrohet në një konflikt tjetër rajonal në Lindjen e Mesme që ende po vuan nga lufta Izrael-Hamas në Rripin e Gazës.
Ndërkohë, iranianët kanë filluar të mbajnë ceremoni 40-ditore zie për mijëra të vrarë në shtypjen e përgjakshme të protestave mbarëkombëtare nga Teherani muajin e kaluar, duke shtuar presionin e brendshëm me të cilin përballet Republika Islamike e goditur nga sanksionet.
Vendosja e anijes Ford, e raportuar për herë të parë nga The New York Times, do të vendosë dy transportues dhe anijet luftarake shoqëruese në rajon.
Tashmë, shkatërruesit e saj me raketa të telekomanduara USS Abraham Lincoln janë në Detin Arabik.
Trump e paralajmëroi Iranin se dështimi për të arritur një marrëveshje me administratën e tij do të ishte "shumë traumatik". /Telegrafi/