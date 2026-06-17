Aeroplani i vogël rrëzohet në një rrugë në Teksas
Një aeroplan privat është rrëzuar në një autostradë në Teksas dhe ka marrë flakë, duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve. Ngjarja ndodhi të martën mbrëma në zonën e qytetit Laredo.
Sipas autoriteteve, aeroplani kishte gjashtë persona në bord kur u rrëzua në autostradën Loop 20.
Mjeti fluturues u përplas edhe me një automjet në rrugë, ndërsa ende nuk është bërë e qartë nëse viktima ishte një pasagjer i avionit apo një person në tokë.
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Aeroplani ishte i tipit Cessna Citation Latitude, i operuar nga kompania NetJets. Ai ishte nisur nga Los Cabos në Meksikë me destinacion Austin, Teksas, por kishte raportuar probleme teknike dhe tentoi të bënte një ulje emergjente pranë aeroportit të Laredos.
Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan avionin të përmbysur dhe të përfshirë nga flakët, ndërsa kalimtarë dhe ekipet e shpëtimit u përpoqën të nxirrnin pasagjerët nga rrënojat. Pesë persona të tjerë u shpëtuan dhe u dërguan për trajtim mjekësor.
Gjatë operacionit të shpëtimit, disa pjesëtarë të ekipeve emergjente u trajtuan për thithje tymi.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbuluar shkakun e aksidentit. Hetimin do ta udhëheqin autoritetet federale të aviacionit në SHBA. /Telegrafi/