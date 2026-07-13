Aeroplani i ri i Trumpit 'fut në telashe' gazetarët e New York Times - thirren të dëshmojnë në gjykatë
Disa gazetarë të New York Times u thirrën për të dëshmuar pasi raportuan shqetësime të dyshuara për sigurinë që përfshinin aeroplanin e ri Air Force One të presidentit amerikan, Donald Trump.
Agjentët federalë dorëzuan fletëthirrje në shtëpitë e disa gazetarëve duke kërkuar që ata të paraqiteshin para një jurie të madhe federale që hetonte një krim të mundshëm, tha Times.
Gazeta kishte botuar artikuj që pretendonin se aeroplani dhuratë nga Katari nuk ishte mjaftueshëm i sigurt dhe Shërbimi Sekret i kërkoi Trumpit të ndërronte aeroplan gjatë rrugës për në shtëpi nga samiti i NATO-s në Turqi.
Departamenti i Drejtësisë tha se po hetonte rrjedhjet e paligjshme të informacionit, duke shtuar: “Gazetarët nuk janë objektivat, por ata që rrjedhin informacione të klasifikuara janë”.
“Ne e vlerësojmë rolin e rëndësishëm që luan shtypi në këtë vend, por Departamenti i Drejtësisë gjithashtu luan një rol të rëndësishëm për t’u siguruar që njerëzit të cilëve u janë besuar sekretet e kombit tonë bëjnë atë që duhet të bëjnë me atë informacion, që do të thotë të mos ndajnë informacion të klasifikuar”, tha Departamenti i Drejtësisë (DoJ).
Ndryshe, Gazeta “The Times” raportoi të mërkurën se, ndërsa Trump fluturoi për në samitin e NATO-s në Turqi me aeroplanin e ri “Air Force One”, ai u largua nga samiti me një aeroplan të vjetër me këshillën e Shërbimit Sekret.
Të nesërmen, gazeta raportoi se zyrtarët e sigurisë ishin të shqetësuar se aeroplani më i ri nuk kishte karakteristika të përparuara sigurie, duke përfshirë aftësitë antiraketë.
Muajin e kaluar, Trump zbuloi aeroplanin e ri Boeing 747-8 që qeveria e Katarit e dhuroi vitin e kaluar si një dhuratë “e pakushtëzuar” për SHBA-në, për të vepruar si Air Force One i ri.
Aeroplani luksoz u modifikua për të transportuar presidentin dhe përfshinte përmirësime në siguri, komunikime misioni, mbështetje logjistike dhe teknologji të përparuar, sipas Forcave Ajrore. /Telegrafi/