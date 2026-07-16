Aeroplanët amerikanë fluturojnë ulët mbi pushuesit në një plazh të Floridës
Zyrtarët e skuadronit demonstrues të fluturimit elitar Blue Angels të Marinës Amerikane thanë se po kryejnë një rishikim, pasi pamjet në mediat sociale treguan një aeroplan që fluturonte ulët mbi një turmë plazhistësh në Pensacola Beach, Florida, të mërkurën në mëngjes.
"Gjatë një manovre mbërritjeje, një aeroplan fluturoi më poshtë se profilet standarde, duke rezultuar në një shqetësim në plazh që preku karriget dhe çadrat civile", tha deklarata, duke e quajtur atë një "kalim në lartësi të ulët".
WEAR, degë e ABC-së së Floridës Veriore, raportoi se fluturimi ndodhi gjatë një eventi "Mëngjesi me Blues", transmeton Telegrafi.
"Kam ardhur për 10 vjet dhe nuk kam parë kurrë një kalim të tillë në jetën time", tha Ashley Korn për WEAR.
"Mendova se do të na rrëzonin Blue Angels, por ishte e mahnitshme", shtoi Korn.
Në deklaratë, Blue Angels thanë: "Siguria e komunitetit tonë të qytetit, spektatorëve dhe pilotëve tanë është përparësia jonë më e lartë. Udhëheqja e ekipit po shqyrton rrethanat që rrethojnë manovrën dhe po kryen një rishikim të plotë të sigurisë për të siguruar që të gjitha operacionet t'i përmbahen standardeve të rrepta të sigurisë të Marinës dhe FAA-së". /Telegrafi/