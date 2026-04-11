Aeroplanë luftarakë pakistanezë vendosen në Arabinë Saudite
Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se një forcë ushtarake pakistaneze mbërriti në Bazën Ajrore të Mbretit Abdulaziz si pjesë e një pakti strategjik mbrojtës midis dy vendeve.
Forca pakistaneze përbëhet nga aeroplanë luftarakë të forcave ajrore dhe aeroplanë mbështetës, sipas ministrisë.
Masa synon të rrisë bashkëpunimin e përbashkët ushtarak, të rrisë gatishmërinë operacionale dhe të mbështesë sigurinë dhe stabilitetin në rajon.
Arabia Saudite dhe Pakistani i armatosur me armë bërthamore nënshkruan një pakt mbrojtjeje të ndërsjellë në shtator 2025, duke deklaruar se "çdo agresion kundër njërit prej vendeve do të konsiderohet një agresion kundër të dyve".
Të dy vendet kanë pasur disa takime në lidhje me paktin që kur Irani filloi sulmet hakmarrëse kundër fqinjëve të tij në Lindjen e Mesme, përfshirë Arabinë Saudite.