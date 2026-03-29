Acura feston 40-vjetorin duke rindërtuar veturën me të cilën nisi gjithçka
Kanë kaluar 40 vjet që kur Acura u prezantua për herë të parë në SHBA, me Legend dhe Integra në vitin 1986.
Marka po e feston këtë moment historik në të vetmen mënyrë që di vërtet, duke ndërtuar një veturë.
Dhe jo çfarëdo veture, por një Integra të gjeneratës së parë, si homazh.
Integra speciale tani është e veshur me ngjyrën Rio Red Metallic.
Disa modifikime interesante janë bërë edhe nën kapakun e motorit.
Motori origjinal D16A1, një motor me katër cilindra 1.6 litra me aspiratë natyrale, është rindërtuar së bashku me transmisionin manual me pesë shpejtësi. /Telegrafi/
