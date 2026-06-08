Kjo veturë mund të shitet për 10 milionë euro - ekzistojnë vetëm gjashtë të tilla
Disa vetura bëhen legjendare për performancën; të tjerat hyjnë në histori për ndryshimin e mënyrës se si i qasen inxhinierisë.
Koenigsegg One:1 i përshtatet të dyja kategorive.
Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplarët jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i veturave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM Sotheby's Tegernsee më 4 korrik 2026.
Vetura mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milionë euro (9 deri në 11.5 milionë dollarë).
Modeli në fjalë është një One:1 i vitit 2015.
Koenigsegg ndërtoi vetëm gjashtë vetura për klientë privatë. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në historinë e Koenigsegg - dhe në epokën moderne të hiperveturave në përgjithësi.
Kur One:1 debutoi në Panairin e Automobilave në Gjenevë në vitin 2014, bota e superveturave ishte e përfshirë në një garë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
Christian von Koenigsegg, megjithatë, zgjodhi një rrugë tjetër, duke u përqendruar në efikasitetin e përgjithshëm të konceptit.
Rezultati ishte një veturë e aftë të prodhonte 1,341 kuaj fuqi nga një motor V8 5.0 litra me dy turbo, ndërsa peshonte 1,359 kg.
Nga këtu vjen emri One:1, që i referohet raportit perfekt të fuqisë me peshën. /Telegrafi/