Acer prezanton konsolën që shndërrohet në laptop të vogël
Për momentin është vetëm koncept. Acer prezantoi në panairin IFA pajisjen Project DualPlay Mini, një konsolë portative për video-lojëra që mund të shndërrohet në një laptop të vogël.
Koncepti, i prezantuar nën markën Predator, është dizajnuar për të kaluar lehtësisht nga video-lojërat te puna, pa pasur nevojë për një pajisje të veçantë për secilin qëllim.
Në teori, pajisja synon të kombinojë avantazhet e kompjuterëve dhe konsolave portative. Në konfigurimin e saj si konsolë, ajo ka kontrolle tradicionale për video-lojëra, ndërsa përdoruesit mund të aktivizojnë një tastierë të ndriçuar dhe mi për video-lojëra të tilla si qitësit në vetën e parë dhe video-lojërat strategjike.
DualPlay Mini mund të përdoret gjithashtu si një laptop i zakonshëm për punë dhe mund të lidhet me një ekran të jashtëm. Pajisja përdor të njëjtin sistem ftohjeje me dy ventilatorë si Predator Atlas 8.
Në pjesën e pasme të pajisjes është integruar mbishkrimi “Acer 50 since 1976”, në shenjë të 50-vjetorit të kompanisë Acer.
Acer nuk ka zbuluar shumë detaje teknike, përfshirë peshën e pajisjes. Kjo nuk është befasuese, pasi Project DualPlay Mini është vetëm një pajisje konceptuale dhe ende nuk dihet nëse do të dalë ndonjëherë në shitje.
Megjithatë, dizajni i saj “palos dhe rrotullo” është mjaft interesant. Ekrani mund të rrotullohet për të krijuar një konfigurim të ngjashëm me një laptop të vogël, ndërsa tastiera fizike është e fshehur brenda trupit të pajisjes.
Pajisja funksionon me një çip Intel dhe përdor sistem ftohjeje me dy ventilatorë. Acer ka konfirmuar gjithashtu praninë e dy porteve USB-C, ndërsa të paktën njëri prej tyre mbështet Thunderbolt.
Për momentin nuk janë bërë të ditura çmimi, specifikat e plota teknike apo data e mundshme e prezantimit. Acer e ka konfirmuar se Project DualPlay Mini mbetet vetëm një koncept dhe nuk ka plane konkrete për prodhim komercial. /Telegrafi/