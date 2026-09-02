Dalin sekretet e mëdha të industrisë së video-lojërave
Të dhënat e rrjedhura përmbajnë versione beta dhe video-lojëra të përfunduara të kompanisë Valve, si dhe të zhvilluesve të pavarur.
Një sasi e madhe të dhënash nga Steam ka rrjedhur në internet dhe, sipas raportimeve, përmban pothuajse gjithçka që është publikuar në platformë midis viteve 2003 dhe 2013. Rrjedhja e të dhënave tejkalon 12 terabajt dhe përfshin versione beta, por edhe video-lojëra të përfunduara nga ekskluzivitetet e Valve, përfshirë Half-Life, Left 4 Dead dhe Portal.
Një katalog në GitHub ka përmbledhur shumicën e titujve të përfshirë në rrjedhje. Aty gjenden edhe video-lojëra nga ekskluzivitete të mëdha si Call of Duty, Fallout dhe Civilization, si dhe projekte të zhvilluesve të pavarur.
Për shkak të përmasave të mëdha të të dhënave, përdoruesit dhe studiuesit e internetit ende po analizojnë përmbajtjen. Megjithatë, deri tani janë zbuluar detaje për një video-lojë të papublikuar të Valve, të njohur si F-Stop. Video-loja bazohet në përdorimin e një kamere që mund të manipulojë objektet në botën reale.
Në bazën e të dhënave ka gjithashtu të dhëna që lidhen me një vazhdim të shumëpritur të serisë Half-Life. Megjithatë, bëhet fjalë për Half-Life 2: Episode 3, i cili ishte planifikuar si video-loja përmbyllëse e serisë, por më vonë u anulua.
Në rrjetet sociale po qarkullojnë shumë postime rreth kësaj rrjedhjeje, por Valve ende nuk ka reaguar zyrtarisht, ndaj këto informacione duhet të merren me rezervë.
Sipas përdoruesit të rrjetit X, Gabe Follower, rrjedhja ishte e mundur për shkak të një pike qasje që ishte e disponueshme publikisht. Sipas tij, kjo shpjegon edhe përse të dhënat e zbuluara shkojnë vetëm deri në vitin 2013, pasi Valve në atë kohë kaloi në një sistem tjetër për ruajtjen e të dhënave.
Rrjedhja konsiderohet veçanërisht interesante për komunitetin e video-lojërave, pasi mund të zbulojë materiale të hershme, versione të papublikuara dhe ide të braktisura nga disa prej projekteve më të njohura të Valve dhe kompanive të tjera të industrisë. /Telegrafi/