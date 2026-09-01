Përdoruesit e PlayStation mund të përfitojnë nga një marrëveshje prej 7.85 milionë dollarësh
Mijëra përdorues të PlayStation në SHBA mund të kenë të drejtë të përfitojnë një pjesë të një marrëveshjeje gjyqësore prej 7.85 milionë dollarësh, në një çështje që lidhet me mënyrën se si Sony shet lojërat digjitale.
Padia kolektive, e njohur si Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, akuzon Sony-n për shkelje të ligjeve antitrust, duke pretenduar se kompania i ka detyruar konsumatorët të paguajnë më shumë për disa lojëra digjitale sesa do të paguanin në një treg më konkurrues.
Çështja lidhet me vendimin e Sony-t për të hequr kuponët dhe kodet digjitale të lojërave nga shitësit e palëve të treta, si Amazon dhe rishitësit e kodeve. Si rezultat, përdoruesit që dëshirojnë të blejnë një kopje digjitale të një loje duhet ta bëjnë këtë drejtpërdrejt përmes PlayStation Store.
Paditësit argumentojnë se kjo politikë kufizoi zgjedhjen e konsumatorëve dhe i shtyu ata të paguanin çmime më të larta, transmeton Telegrafi.
Sony ka mohuar çdo shkelje dhe ka kundërshtuar pretendimin se konsumatorët janë dëmtuar nga kjo politikë. Gjykata gjithashtu nuk ka vendosur se Sony ka shkelur ligjin. Megjithatë, është dhënë miratimi paraprak për një marrëveshje prej 7.85 milionë dollarësh.
Një seancë përfundimtare është planifikuar për 15 tetor, ku do të vendoset nëse marrëveshja do të miratohet përfundimisht dhe si do të shpërndahen paratë, përfshirë edhe pagesat për avokatët.
Kush mund të përfitojë?
Për të qenë potencialisht i kualifikuar, duhet:
të jeni shtetas i SHBA-së;
të keni blerë një nga lojërat e përfshira në listën e përcaktuar;
blerja të jetë bërë nga 1 prilli 2019 deri më 31 dhjetor 2023.
Nëse plotësoni kushtet, pagesa pritet të kreditohet në llogarinë tuaj PSN në një moment të mëvonshëm.
Për përdoruesit që kanë çaktivizuar llogarinë PSN, ekziston mundësia për të kërkuar pagesë në para të gatshme duke paraqitur historikun e blerjeve që kualifikohen.
Megjithatë, shuma që do të marrë secili përdorues ende nuk dihet. Ajo do të varet nga numri i personave që kualifikohen dhe nga mënyra përfundimtare e shpërndarjes së fondit prej 7.85 milionë dollarësh.
Çështja vjen në një moment të ndjeshëm për Sony-n, ndërsa kompania po orienton gjithnjë e më shumë biznesin e saj drejt lojërave digjitale dhe larg mediave fizike.
Në një tjetër proces gjyqësor, PlayStation ka pranuar gjithashtu se përdoruesit nuk e zotërojnë në kuptimin tradicional një lojë digjitale, por blejnë një licencë për ta përdorur atë.
Kjo ka nxitur debate të reja mbi të drejtat e konsumatorëve në epokën e lojërave tërësisht digjitale. /Telegrafi/