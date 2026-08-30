Gjithçka që dihet për GTA 6 - pamjet e reja, grafikat dhe detajet që po çmendin fansat
Pas më shumë se 18 muajsh nga paraqitja e fundit zyrtare, zhvilluesi Rockstar Games u ka ofruar fansave një pamje nga Grand Theft Auto 6 (GTA 6).
“Pamja e zgjeruar” u publikua fillimisht në Netflix, gjashtë orë përpara se të shfaqej në YouTube, dhe ishte mundësia e parë për lojtarët që të shihnin në detaje lojën në aksion.
Videoja, pa komentim apo titra shpjegues, tregoi grafikë të përmirësuar, ambiente shumë të detajuara, si dhe një sërë ndjekjesh me makina dhe përleshjesh me armë nga loja e shumëpritur.
Publikimi erdhi pas një jave me rrjedhje të paautorizuara të pamjeve nga loja. Rockstar tha se kishte qenë “zemërthyese” të shihte materialet e lojës të shpërndara online.
Pasi kompania pati mundësinë të tregonte versionin e GTA 6 që dëshironte ta shihte publiku, këto janë disa nga gjërat që u mësuan, si dhe ato që ende mbeten të panjohura.
Grand Theft Auto VI: An Extended Look www.youtube.com
Jason dhe Lucia, në qendër të historisë
GTA 6 do të ndjekë historinë e dy protagonistëve, Jason Duval dhe Lucia Camino, një çift në qendër të një historie të përshkruar si e ngjashme me “Bonnie dhe Clyde”.
Pamja e zgjeruar i kushtoi shumë vëmendje marrëdhënies mes dy personazheve.
Sipas zhvilluesve, historia e tyre dhe mënyra se si ajo zhvillohet mund të ndikohen nga veprimet e lojtarit.
Megjithatë, lojtarët do të kenë mundësinë të mos e zhvillojnë marrëdhënien e tyre nëse nuk dëshirojnë.
Videoja nuk tregoi në detaje se si funksionon kjo marrëdhënie, por konfirmoi se lojtarët do të mund të ndërrojnë kontrollin mes Jason dhe Lucias në momente të ndryshme.
Në një skenë, Jason shihet duke e ulur Lucian nga një dritare, ndërsa të dy përpiqen të arratisen pas një bastisjeje droge në një bllok apartamentesh.
Një sistem i ngjashëm i ndërrimit mes personazheve ishte përdorur edhe në GTA 5, ku lojtarët mund të kontrollonin tre protagonistë.
“Loja me pamjen më të mirë”
Reagimet ndaj grafikës së GTA 6 kanë qenë jashtëzakonisht pozitive. Personazhet shfaqin fytyra tepër realiste dhe lëvizje që ngjajnë shumë me ato të njerëzve të vërtetë.
Fansat u impresionuan gjithashtu nga detajet e ambienteve, ku përfshihen brendësitë e apartamenteve, baret në çati dhe klubet nëntokësore.
Videoja tregoi edhe shumëllojshmërinë e mjediseve të Leonida, shteti imagjinar amerikan ku zhvillohet loja dhe që është frymëzuar nga Florida.
Brenda Leonidës ndodhet edhe Vice City, një zonë e frymëzuar nga Miami, e cila ishte shfaqur edhe në lojën e famshme të vitit 2002 me të njëjtin emër.
Lojtarët vunë në pah edhe shumëllojshmërinë e formave dhe përmasave trupore të personazheve në sfond, diçka që rrallë shihet në videolojëra.
Gazetari Ryan McCaffrey tha se GTA 6 “mund të jetë loja me pamjen më të mirë” që ka parë ndonjëherë.
Niveli i lartë i detajeve vizuale lidhet me kohën e gjatë që Rockstar ka investuar në zhvillimin e lojës, si dhe me buxhetin e saj, i cili besohet të jetë ndër më të mëdhenjtë në historinë e industrisë së videolojërave.
Sipas raportimeve, harta e GTA 6 është gjithashtu dukshëm më e madhe se ajo e lojërave të mëparshme të Rockstar.
YouTuber-i TGG, i cili thotë se ishte ftuar në selinë e Rockstar North në Edinburg për ta parë lojën, deklaroi se zhvilluesit i kishin thënë se harta ishte rreth dy herë më e madhe se ajo e GTA 5.
Megjithatë, Rockstar nuk e ka konfirmuar zyrtarisht këtë informacion.
GTA 6 mbetet një lojë tipike e serisë
Edhe pse GTA 6 duket se sjell një nivel të ri grafikash dhe një botë shumë më të madhe, në thelb ajo mbetet një lojë e serisë Grand Theft Auto.
Në pamjet e reja u shfaqën grabitje të armatosura, ndjekje me makina dhe skena nga bota kriminale, elemente që janë bërë pjesë e pandashme e serisë.
Gjithashtu u shfaqën sërish satira ndaj kulturës amerikane, ndërveprime me humor të zi mes personazheve dhe një numër i madh aktivitetesh anësore.
Ende pa lajme për GTA 6 Online
Rockstar kishte deklaruar më herët se GTA 6 do të jetë një përvojë “single-player” në momentin e lansimit.
Kjo ka bërë që fansat të presin që një version online të vijë më vonë.
Pamja e publikuar në Netflix ishte e përqendruar kryesisht te historia dhe gameplay-i, ndaj nuk pritej të zbulonte shumë për elementët multiplayer.
Megjithatë, suksesi afatgjatë i GTA 6 mund të varet edhe nga mënyra se si Rockstar do të arrijë t'i tërheqë lojtarët drejt një versioni të ri online.
GTA Online, i cili u lansua pas GTA 5, vazhdon të jetë një nga lojërat më të luajtura në botë dhe besohet se i ka sjellë Rockstar miliarda dollarë të ardhura.
Edhe GTA 5 theu rekorde pas lansimit në vitin 2013 dhe deri tani ka shitur më shumë se 200 milionë kopje.
Dy trailerët zyrtarë të GTA 6 kanë grumbulluar së bashku afro 500 milionë shikime në YouTube, ndërsa “pamja e zgjeruar” në Netflix u promovua si një ngjarje e veçantë nga platforma e transmetimit.
Muajin e ardhshëm, Rockstar pritet të përballet gjithashtu me një proces gjyqësor në Skoci lidhur me pretendimet se kompania ka pushuar në mënyrë të paligjshme nga puna një grup ish-punonjësish, të cilët po përpiqeshin të krijonin një sindikatë.
Rockstar i mohon akuzat dhe thotë se punonjësit u pushuan për shkak të shkeljeve të rënda të rregullave të punës.