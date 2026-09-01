Karateistja jonë, Qëndresa Ibrahimi, u rendit e pesta në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026.

Garuesja kosovare ishte e pafat në luftën për medaljen e bronzntë.

Ajo nuk arriti të kalojë boshnjaken Nejra Sipoviq, medaliste e bronztë në Kampionatin Evropën 2026.


Megjithatë, vendi i pestë në Lojërat Mesdhetare vlerësohet sukses për Ibrahimin.

Vlen të theksohet se Kosova deri tani ka fituar pesë medalje në Taranto, me Donjeta Sadikut e artë në boks, Laura Fazliun të argjendtën në xhudo dhe Akil Gjakova, Fatjona Kasapi dhe Flaka Loxha të bronztën. /Telegrafi/

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