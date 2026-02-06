Abdixhiku takon ambasadorin gjerman, theksohet nevoja urgjente për stabilitet politik
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka pritur në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, z. Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në vend dhe situatën paszgjedhore.
Gjatë takimit, Abdixhiku e njoftoi ambasadorin Rudolph me qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës lidhur me rrethanat politike aktuale, duke theksuar domosdoshmërinë e formimit sa më të shpejtë të institucioneve të reja, stabile dhe funksionale.
Kryetari i LDK-së vuri në pah nevojën urgjente për stabilitet institucional dhe përgjegjësi politike, duke nënvizuar se qytetarët presin një shtet që u shërben atyre, garanton zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie sociale.
Po ashtu, Abdixhiku shprehu mirënjohje të veçantë për përkrahjen e vazhdueshme të Gjermanisë ndaj Kosovës, duke theksuar se ajo ka qenë dhe mbetet një partnere kyçe dhe aleate e rëndësishme e Republikës së Kosovës në të gjitha fazat e zhvillimit dhe konsolidimit demokratik të saj.
Takimi u vlerësua si pjesë e komunikimit të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë për tejkalimin e sfidave politike dhe forcimin e institucioneve demokratike në vend.