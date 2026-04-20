Abdixhiku për Osmanin: Bashkimi nuk kërkon kushte, por afrim dhe koordinim
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka komentuar mundësinë e rikthimit apo afrimit të ish-presidentes së vendit, Vjosa Osmani në këtë parti.
I pyetur nëse Osmani do të ishte e mirëseardhur në LDK, Abdixhiku theksoi se raportet mes tyre mbeten të mira.
“Jemi miq dhe njihemi mirë. Bashkimi nuk kërkon kushte, kërkon afrim, koordinim për një alternativë serioze dhe që nuk krijon kriza të vazhdueshme”, deklaroi ai.
Abdixhiku shtoi se vendi po përballet me një periudhë të zgjatur krize, për të cilën shprehu keqardhje që nuk mund të kontribuojë më shumë në tejkalimin e saj.
Sipas tij, nevoja për një alternativë të qëndrueshme politike mbetet e domosdoshme. /Telegrafi/
