Abdixhiku nga Obiliqi: LDK ka projektin e gazit amerikan tash e sa kohë, do ta implementojmë si prioritet nacional
Kandidati për Kryeministër nga LDK Lumir Abdixhiku, nga tubimi në Obiliq foli për projektin e gazit amerikan.
Ai theksoi se LDK e ka në projekt tash e sa kohë, si zgjidhje strategjike për energjinë.
‘’Folëm edhe për gazin amerikan, projektin që LDK e ka në program tash e sa kohë, si zgjidhje strategjike për energjinë, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike të vendit. Do ta implementojmë si prioritet nacional’’, ka thënë Abdixhiku.
‘’LDK do ta implementojë menjëherë pa asnjë vonesë projektin e madh të gazifikimit të Kosovës dhe atë me gaz amerikan’’, Abdixhiku ripërsërit zotimin për gazin amerikan.