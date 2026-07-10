ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ka mbërritur në Kuvend kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, i shoqëruar nga ish-presidentja Vjosa Osmani.

Ai do të takohet me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, njëkohësisht kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin, për të diskutuar rreth një zgjedhjeje të mundshme për çështjen e presidentit.

Gjatë ditës, Kurti u takua edhe me kreun e PDK-së, takim i cili, siç tha ai, ishte konstruktiv por nuk pati rezultate konkrete.

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