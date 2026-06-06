Abdixhiku: Kosova duhet ta marr linjën e gazit amerikan para Serbisë
Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku, gjatë emisionit Debat Plus në RTV Dukagjini deklaroi se LDK ka ambicie shumë më të madhe se ajo çfarë po ndodhë në Kosovë.
Sipas tij, LDK ka ambicie të madhe zhvillimore, të shëndetësisë e në shumë fusha të tjera.
“Kemi ambicie shumë më të madhe se sa çfarë po ndodhë në Kosovë. Kemi ambicie të madhe zhvillimore, të shëndetësisë, të arsimit. Mendojmë që politika duhet të bëhet për këto çështje, politika nuk është për të mundur dikënd, për të shkatërrua dikën, për të prerë dikën, të shkurtuar dikën. Politika matet se çfarë ke bërë për këtë vend”, tha Abdixhiku.
Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku duke folur për gazin amerikan, të cilin e ka premtuar kjo parti që sa kohë tha se Kosova duhet ta marr linjen e gazit amerikan para Serbisë.
Sipas tij, duhet kjo gjë të ndodhë sa më parë, e që Serbia të furnizohet prej neve.
“Serbia është tu prit me e bë para neve. Kosova duhet me e marr linjen e gazit amerikan para Serbisë, Serbia me u furnizu prej Kosovës. Koha është në pyetje, prandaj duhet ta marrim sa më shpejt”, tha Abdixhiku.