A po ia vjedh Kosova Zvicrës një kampion të Thunit si Valmir Matoshi?
Valmir Matoshi (22 vjeç) është një nga fytyrat e ngritjes meteorike të Thun. Pavarësisht performancave të forta, ai nuk ka dëgjuar ende asgjë nga Murat Yakin.
Titulli kampion për FC Thun po afrohet gjithnjë e më shumë dhe duket të jetë thjesht një formalitet. Ekipi i Bernese Oberland ka nevojë vetëm për katër fitore të tjera në tetë ndeshjet e mbetura për të siguruar titullin.
Megjithatë, nëse rivali i tyre i vetëm i mbetur, St Gallen, humb pikë, Thun mund të festojë edhe para se liga të ndahet në fillim të prillit.
Me Ethan Meichtry (20 vjeç) dhe Valmir Matoshin (22 vjeç), liderët sensacionalë të Superligës së Zvicrës kanë dy talentë të vërtetë vendas të Thunit si titullarë të rregullt. Matoshi, në veçanti, ka lindur në Thun dhe ka qenë me ekipin që nga niveli U11. Suksesi historik i afërt i klubit është për këtë arsye edhe më i veçantë për të.
Valmir Matoshi: Kosova apo Zvicra?
“Është e pabesueshme dhe pothuajse e pamundur ta shprehësh me fjalë”, ka thënë fillimisht Matoshi për 20 Minuten pas fitores 5-1 të Thun kundër Grasshoppers.
“Kam qenë me klubin për 12 vjet tani, kjo do të thotë shumë për mua”, shtoi ai, pa përmendur në mënyrë eksplicite titullin e kampionatit.
Murat Yakin do të duhet të shpallë skuadrën e tij për ndeshjet miqësore kundër Norvegjisë dhe Gjermanisë të enjten e ardhshme.
Me pesë gola dhe katër asistime këtë sezon, mesfushori qendror ka të ngjarë të paktën të ketë rënë në sy të trajnerit të kombëtares, veçanërisht pasi djali i emigrantëve kosovarë mund të largohet ende nga kombëtarja zvicerane.
Yakin nuk është përgjigjur ende.
“Jo, nuk kam dëgjuar ende asgjë”, u përgjigj Matoshi kur u pyet nëse Yakin e kishte telefonuar tashmë. Ish-lojtari i Zvicrës U21 theksoi se donte t’i mbante të hapura opsionet e tij në lidhje me të luajturit për Zvicrën ose Kosovën.
Por, askush nga Kosova nuk e kishte kontaktuar atë, tha Matoshi, i cili tashmë kishte tërhequr vëmendjen e Juventusit të Torinos ndërsa luante në Challenge League.
Në vjeshtën e vitit 2022, atëherë 19-vjeçari luajti aq mirë në sezonin e tij të parë nën drejtimin e trajnerit Mauro Lustrinelli saqë Juventusi donte ta nënshkruante. Megjithatë, Matoshi refuzoi, ndoshta sepse fillimisht do të ishte menduar vetëm për ekipin e të rinjve të klubit më të mirë italian. /Telegrafi/