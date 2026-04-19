A mund të punojnë robotët e inteligjencës artificiale përkrah njerëzve? Siemens dhe NVIDIA testojnë një robot humanoid
Kompania gjermane e teknologjisë Siemens dhe gjiganti i çipave Nvidia kanë testuar një robot humanoid në një dysheme fabrike aktive.
Testi në partneritet me kompaninë e robotikës Humanoid me seli në Mbretërinë e Bashkuar, shënon një hap drejt prodhimit të drejtuar nga inteligjenca artificiale, ku makinat dhe njerëzit punojnë përkrah njëri-tjetrit.
Siemens tha në një njoftim se roboti, i mundësuar nga teknologjia e inteligjencës artificiale e Nvidia, u vendos në fabrikën e saj të elektronikës në Erlangen, në Gjermaninë jugperëndimore.
Roboti, HMND 01 i Humanoid, kreu detyra rutinë logjistike, të tilla si marrja, lëvizja dhe vendosja e kontejnerëve të përdorur nga punëtorët njerëz, transmeton Telegrafi.
Roboti operoi në mënyrë autonome për më shumë se tetë orë dhe përfundoi mbi 90% të detyrave të tij, duke lëvizur rreth 60 kontejnerë në orë gjatë provës, tha Siemens.
Projekti është pjesë e partneritetit të saj me Nvidia për të zhvilluar fabrikat "e para në botë të drejtuara nga inteligjenca artificiale dhe adaptive".
“Fabrikat e së ardhmes kërkojnë robotë që mund të perceptojnë, arsyetojnë dhe përshtaten në mënyrë autonome së bashku me punëtorët njerëzorë”, tha Deepu Talla, nënkryetar i robotikës dhe inteligjencës artificiale në skaje në Nvidia.
“Me Siemens që ofron shtyllën kurrizore të integrimit industrial dhe Humanoid që vendos të gjithë sistemin fizik të inteligjencës artificiale të NVIDIA-s, nga trajnimi i simulimit të parë deri te nxjerrja e përfundimeve në skaje në kohë reale, kjo vendosje hap rrugën për robotët humanoide që përmbushin objektivat reale të prodhimit në një fabrikë të gjallë”, shtoi Talla.
Robotët e Humanoid kanë demonstruar më parë mësim të shpejtë, ecje dhe shkathtësi në mjedise të botës reale.
Duke përdorur mjetet e simulimit dhe trajnimit të Nvidia-s, pjesa më e madhe e zhvillimit të robotit mund të bëhet virtualisht, duke zvogëluar nevojën për testime fizike dhe duke shkurtuar kohën e projektimit nga deri në dy vjet në rreth shtatë muaj, thanë kompanitë.
Kjo mund të ndihmojë në adresimin e mungesës së fuqisë punëtore duke u lejuar robotëve të marrin përsipër detyra komplekse që aktualisht kërkojnë përfshirje njerëzore, pasi automatizimi tradicional ka luftuar për t'u përballuar.
Kompanitë e përshkruan provën si një “moment historik në udhëtimin për të sjellë inteligjencën artificiale fizike nga vizioni në realitetin industrial”, por nuk dhanë një afat kohor se kur sisteme të tilla mund të zbatohen më gjerësisht. /Telegrafi/