A keni problem me fryrjen e barkut pas darkës? Nutricionistët rekomandojnë këtë pije
Gjëja e fundit që dëshironi pas darkës është të ndiheni të fryrë ose të keni dhimbje barku. Megjithatë, nëse stomaku juaj sillet çuditshëm në mbrëmje, nutricionistët rekomandojnë të pini çaj menteje pas vaktit.
Kjo pije e ngrohtë dhe pa kafeinë shpesh rekomandohet nga dietologët si një ndihmë për tretjen pas vakteve. Një nga arsyet kryesore pse çaji i mentes mbështet tretjen është aftësia e tij për të relaksuar sistemin tretës.
“Mentola është e pasur me mentol, një relaksues i muskujve të lëmuar që ka treguar se zvogëlon spazmat dhe dhimbjen”, tha nutricionistja Gabrielle Kishner për Eating Well.
Zvogëlon ngërçet
Pasi hani, muskujt në traktin gastrointestinal tkurren për të lëvizur ushqimin. Por kur tkurrjet janë shumë të forta ose të pakoordinuara, ato mund të çojnë në ngërçe, shqetësim dhe një ndjesi shtrëngimi në bark. Menta ndihmon në neutralizimin e kësaj duke bllokuar kanalet e kalciumit në muskujt e traktit tretës, duke i lejuar ata të relaksohen dhe të zvogëlojnë spazmat.
“Ky relaksim i muskujve mbështet tretjen optimale, duke lejuar që gazrat të kalojnë më shpejt pas një vakti, gjë që zvogëlon fryrjen, fryrjen dhe dhimbjet e barkut”, tha nutricionistja Kerry Conlon për Eating Well.
Ndihmon me të përzierat
Nëse ndjeni të përziera pasi të keni ngrënë - qoftë nga një vakt i bollshëm, ushqime të caktuara apo efekte anësore të ilaçeve - çaji i mentes mund të ndihmojë në qetësimin e stomakut.
Meqenëse është natyrshëm pa kafeinë dhe i butë për stomakun, çaji i mentes mund të jetë një mundësi qetësuese për t’u pirë pas darkës kur shfaqet të përziera ose shqetësim.
Gjithashtu ndihmon për të relaksuar trupin
Tretja nuk drejtohet vetëm nga ajo që hani - ajo është gjithashtu e lidhur ngushtë me sistemin tuaj nervor. Hulumtimet tregojnë se stresi dhe ankthi mund të prishin boshtin zorrë-tru, duke ndikuar në lëvizshmëri, ndjeshmëri dhe funksionin imunitar në mënyra që mund të përkeqësojnë simptoma si të përzierat, shqetësimi dhe dispepsia.
Kur jeni të stresuar ose nxitoni të hani, trupi juaj mbetet në një gjendje më të aktivizuar "lufto ose ik", gjë që mund të ndërhyjë në tretjen normale dhe të rrisë ndjeshmërinë e zorrëve. Pirja e çajit të mentes pas një vakti mund t'ju ndihmojë të kaloni në një gjendje më të relaksuar.