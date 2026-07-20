A ju duhen vërtet më shumë elektrolite gjatë verës? Mjekët thonë se shumicës së njerëzve jo
Edhe nëse djersitni më shumë, pijet me elektrolite nuk janë gjithmonë të nevojshme – teprimi me to mund ta prishë ekuilibrin e organizmit
Hidratimi është thelbësor për parandalimin e problemeve që lidhen me vapën, si rraskapitja nga nxehtësia. Megjithatë, edhe nëse djersitni më shumë gjatë verës, kjo nuk do të thotë se duhet patjetër të përdorni pije apo pluhura me elektrolite.
Çfarë janë elektrolitet dhe pse na duhen?
Elektrolitet janë minerale me ngarkesë elektrike që ndihmojnë trupin të funksionojë siç duhet. Ato marrin pjesë në punën e sistemit nervor, tkurrjen e muskujve, ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe funksionimin normal të zemrës.
Ndër elektrolitet më të rëndësishme janë natriumi, kaliumi, magnezi dhe kalciumi, ndërsa secili prej tyre ka rol të veçantë në organizëm, transmeton Telegrafi.
Kur nevojiten elektrolite shtesë?
Elektrolitet humben bashkë me lëngjet përmes djersitjes, urinimit, diarresë dhe të vjellave. Në kushte normale, trupi zakonisht arrin ta ruajë vetë ekuilibrin ndërmjet marrjes dhe humbjes së tyre.
Por gjatë vapës dhe lagështisë së lartë, djersitja intensive mund ta përshpejtojë humbjen e ujit dhe të mineraleve. Nëse zëvendësohet vetëm uji, pa elektrolitet e humbura, te disa persona mund të prishet ky ekuilibër.
Megjithatë, shumica e njerëzve që qëndrojnë në ambiente të freskëta dhe nuk kryejnë aktivitet fizik të zgjatur nuk kanë nevojë për pije shtesë me elektrolite.
Marrja e tepërt gjithashtu mund të jetë problematike, sidomos te personat me tension të lartë, sëmundje të zemrës ose veshkave. Çrregullimi i ekuilibrit mund të shkaktojë lodhje, ngërçe muskulore, dobësi, nauze, dhimbje koke ose rrahje të çrregullta të zemrës.
Elektrolitet shtesë mund të jenë të dobishme nëse:
- ushtroni për një kohë të gjatë në vapë;
- djersitni shumë;
- keni diarre ose të vjella;
- humbni sasi të mëdha lëngjesh për shkak të një sëmundjeje.
Cila është mënyra më e mirë për t’i marrë?
Për shumicën e njerëzve, një ushqyerje e larmishme dhe e balancuar siguron mjaftueshëm elektrolite. Burime të mira janë frutat, perimet, produktet e qumështit, arrat dhe farat.
Ekspertët këshillojnë kujdes me pijet e gatshme me elektrolite, sepse disa prej tyre përmbajnë shumë sheqer dhe natrium. Në shumicën e rasteve, uji dhe një dietë e pasur me lëndë ushqyese janë të mjaftueshme për hidratim të shëndetshëm gjatë verës. /Telegrafi/