A “humbën në përkthim” vitet e dënimit të katërshës së UÇK-së?
Është rasti më i madh e mbase kryesori për të cilin është themeluar Gjykata Speciale.
Por, prokuroria me aktakuzë të së cilës ishin arrestuar katër nga figurat kryesore të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk ishte bërë gati sa duhet për fjalën e fundit, të hënën.
Pikërisht në ditën kur duhej ta bënte të qartë kërkesën se me nga sa vite burgim dëshiron të dënohen, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi, kryeprokurorja speciale, Kimberley West, e la mundësinë që të keqkuptohet. Kjo, meqë dënimi prej 45 vjetësh, u përmend si i vetëm. Të paktën në përkthimin zyrtar në gjuhën shqipe.
“Ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret, ne nuk kërkojmë një dënim për shtabin e përgjithshëm por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e aktakuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës, vazhdojnë të mbetën ende shumë të rënda”, u citua West nga përkthyesi.
Artikulimi i kërkesës finale i hutoi mediet e gazetarët, disa nga të cilët e dhanë si lajm se bëhet fjalë për dënimin total të katërshes me 45 vjet burgim.
Mirëpo, ishte i madh edhe numri i atyre që kërkuan sqarime si nga prokuroria e specializuar, ashtu edhe nga dhomat e specializuara. Andaj zëdhënësit Michael Doyle e Christopher Bennet u detyruan ta konfirmojnë se bëhet fjalë për dënime individuale, e që në total i bie të jenë 180 vjet për që të katër ish-çlirimtarët.
Veçse në faqen zyrtare nuk e dhanë ndonjë sqarim se si ndodhi kjo paqartësi. /KosovaPress