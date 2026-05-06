A e njihni veturën e parë me ndërrues manual me gjashtë shpejtësi?
Prodhuesi i parë që ofroi gjashtë raporte transmetimi për lëvizje përpara ishte Auburn nga Indiana, me një bosht të pasmë me raport të dyfishtë transmetimi në vitin 1932.
Në fakt, kutia e shpejtësive ishte me tre marshe, por funksiononte si gjashtëmarsh duke shtuar zgjedhjen midis diapazonit të lartë dhe të ulët, përmes një lidhjeje të aktivizuar me vakum që përfshinte ose përjashtonte një ingranazh planetar të vendosur brenda diferencialit të pasmë.
Shoferi mund të kalonte mes dy diapazoneve duke lëvizur një levë në timon në shpejtësi nën 64 km/h.
Besohet se makina e parë rrugore me gjashtë shpejtësi të veçanta përpara ishte Alfa Romeo 33 Stradale nga viti 1967.
Ajo ishte homologuar sipas veturës garuese Tipo 33 dhe prodhimi ishte i kufizuar në vetëm 18 ekzemplarë.
Brenda karrocerisë së bukur të punuar me dorë ndodhej një motor V8 2.0-litërsh me 220 kuaj/fuqi.