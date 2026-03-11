Debatet ndërmjet banorëve të Big Brother VIP Albania 5 kanë nisur të ashpra në ditën e sotme (e mërkurë).

Ka qenë Rogert Sterkaj që është zënë me Mateo Borrin si dhe me Brikena Selmanin, të dy në nominim për këtë javë.

"A e ke burrë apo jo, po e nxjerr me duart e tua", iu drejtua disa herë banori - modeles.

Foto: Instagram

Brikena ndërkohë në heshtje ia bëri me dije se nuk do t'i japë llogari atij për asgjë.

"Nuk dua të të jap llogari ty", iu kundërpërgjigj.

Miri zgjidhet lideri i ri i shtëpisë - dërgon në nominim Brikenën, Selin, Mateon dhe Gimbon

Mateo gjithashtu u përfshi në debate, marrë parasysh që Rogerti është rivali i tyre i madh.

Në nominim përveç tyre këtë javë janë edhe Selin Bollati e DJ Gimbo. /Telegrafi/

