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Me një humbje 0-1 ndaj Paraguait, ekipi kombëtar turk ka humbur të gjitha shanset për t'u kualifikuar në fazat eliminatore të Kupës së Botës. Fituesi i Grupit D është SHBA-ja, ndërsa vendi i dytë dhe i tretë do të përcaktohen nga ndeshja kokë më kokë midis Australisë dhe Paraguait (e premte, ora 04:00). Një barazim në ‘Santa Clara’ i jep të dyja ekipeve kualifikimin.

Pavarësisht 62 gjuajtjeve në portë në dy ndeshjet e para, Turqia mbeti pa gola dhe pa pikë. Kjo i eliminoi nga raundi i dytë i garës dhe tani atyre u bashkohen dy ekipe të tjera nga Grupi D, së bashku me SHBA-në, për një shans për të siguruar një vend në fazën e 1/16-tës.

Sipas llogaritjes së platformës Football Meets Data, të dyja ekipet do të jenë në fazën eliminatore me nga katër pikë nëse barazojnë në ndeshjen e ardhshme.

Humbja e njërës prej tyre mund të nënkuptojë edhe eliminim, pra, dalje nga vazhdimi i turneut.

Si kujtesë, Paraguai u mund 1-4 nga SHBA-të në ndeshjen e parë, dhe këtë mëngjes ata fituan kundër Turqisë 1-0.

Australia e hapi turneun me një fitore 2-0 kundër Turqisë, dhe më pas regjistroi një humbje 0-2 kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. /Telegrafi/

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