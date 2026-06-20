A do të ketë kalkulime në Kupën e Botës? Ndeshja ku barazimi i kualifikon të dy kombëtaret, humbja e eliminon njërën
Me një humbje 0-1 ndaj Paraguait, ekipi kombëtar turk ka humbur të gjitha shanset për t'u kualifikuar në fazat eliminatore të Kupës së Botës. Fituesi i Grupit D është SHBA-ja, ndërsa vendi i dytë dhe i tretë do të përcaktohen nga ndeshja kokë më kokë midis Australisë dhe Paraguait (e premte, ora 04:00). Një barazim në ‘Santa Clara’ i jep të dyja ekipeve kualifikimin.
Pavarësisht 62 gjuajtjeve në portë në dy ndeshjet e para, Turqia mbeti pa gola dhe pa pikë. Kjo i eliminoi nga raundi i dytë i garës dhe tani atyre u bashkohen dy ekipe të tjera nga Grupi D, së bashku me SHBA-në, për një shans për të siguruar një vend në fazën e 1/16-tës.
Sipas llogaritjes së platformës Football Meets Data, të dyja ekipet do të jenë në fazën eliminatore me nga katër pikë nëse barazojnë në ndeshjen e ardhshme.
❌ Türkiye 🇹🇷 is eliminated from the World Cup with one round to spare after 0 pts and 0 goals in 2 games!
✅ United States 🇺🇸 clinched the D1 position!
Australia 🇦🇺 and Paraguay 🇵🇾 will play a game where a draw takes both teams through, while a defeat could eliminate either… pic.twitter.com/mGQ0mneAVi
— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 20, 2026
Humbja e njërës prej tyre mund të nënkuptojë edhe eliminim, pra, dalje nga vazhdimi i turneut.
Si kujtesë, Paraguai u mund 1-4 nga SHBA-të në ndeshjen e parë, dhe këtë mëngjes ata fituan kundër Turqisë 1-0.
Australia e hapi turneun me një fitore 2-0 kundër Turqisë, dhe më pas regjistroi një humbje 0-2 kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. /Telegrafi/