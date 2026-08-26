A do të bëjë dasmë? Melinda Ademi përgjigjet për jetën private
Melinda Ademi dhe menaxheri i saj, Granit Muhaxheri, u fejuan vitin që lamë pas.
Fillimisht ka qenë propozimi që iu bë artistes me një unazë diamanti, e më pas një ceremoni e vogël me familjen.
Sidoqoftë, ata janë shprehur të lumtur për raportin e tyre dhe gjithçka që kanë ndërtuar.
Foto: YouTube
Së fundmi reperja u pyet nga për jetën private dhe nëse do të ketë dasmë së shpejti.
"Nuk dua të tregoj, nuk është interesant nëse tregoj gjithçka", u përgjigj ajo në një prononcim të shkurtër për 'Artistët Shqiptarë'.
- YouTube www.youtube.com
Melinda ka lënë të dyshohet se ndoshta edhe mund të ketë, por nuk do që çdo gjë të bëhet publike.
Nga ana tjetër po vazhdon të jetë e angazhuar me mbrëmje e koncerte të shumta. /Telegrafi/
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