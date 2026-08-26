"60 vite së bashku", historia e dashurisë së Dolly Parton dhe Carl Dean
Dolly Parton dhe Carl Dean patën një histori dashurie të rrallë në botën e të famshmëve.
Ata u njohën në vitin 1964 në Nashville, kur Dolly ishte vetëm 18 vjeçe.
Dy vite më vonë, më 30 maj 1966, u martuan në një ceremoni të vogël dhe pothuajse private në Ringgold, Georgia.
Dolly
Në dasmë morën pjesë vetëm nëna e Dollyt, një pastor dhe bashkëshortja e tij.
Në atë kohë, menaxhmenti i Dollyt kishte frikë se martesa mund të ndikonte negativisht në karrierën e saj muzikore, e cila sapo kishte filluar të merrte hov.
Ndërsa Dolly u shndërrua në një prej yjeve më të mëdha të muzikës country, Carl Dean zgjodhi të qëndronte larg vëmendjes publike.
Ai nuk e pëlqente famën, intervistat, tapetin e kuq apo jetën në qendër të vëmendjes.
Dolly dhe Carl
Dolly shpesh e përshkruante atë si një njeri shumë të pavarur dhe të tërhequr.
Pikërisht ndryshimi mes tyre duket se ishte një nga arsyet që marrëdhënia funksionoi për kaq gjatë.
Dolly kishte një jetë publike jashtëzakonisht të ngarkuar, me koncerte, udhëtime dhe projekte të shumta, derisa Carl preferonte një jetë të qetë dhe private.
Çifti arriti të krijonte një kufi të qartë mes famës së Dollyt dhe jetës së tyre personale.
Gjatë martesës, u përballën me sfidat që sillte karriera e saj, por gjetën mënyra për të qëndruar pranë njëri-tjetrit.
Në vitin 2016, me rastin e 50-vjetorit të martesës, rinovuan betimet e tyre martesore.
Carl Dean ndërroi jetë më 3 mars 2025, në moshën 82-vjeçare, pas gati gjashtë dekadash martesë. /Telegrafi/