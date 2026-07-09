788HS i ri është McLaren-i i parë 'i ri' për gati dy vjet
Sot, McLaren ka një model krejt të ri: 788HS të ri. Po, vërtet! Herën e fundit që McLaren zbuloi një makinë të re, ishte W1.
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Përgjigja është një bashkim dhe një pamje krejtësisht e re për McLaren që vjen së shpejti. Prisni më shumë hibride, një SUV me katër dyer të një përshkrimi, dhe një rinovim të madh të investimit prej 1.5 miliardë funtesh për të shpëtuar McLaren nga shkatërrimi financiar.
788HS është fundi i një epoke. Është lamtumira e fundit për makinën që filloi jetën si 720S në 2017, evoluoi në 765LT ekstreme, më pas mori përmirësime në të gjithë tabelën për t'u bërë 750S edhe më e shkëlqyer.
Gjeni sa fuqi ka? Po, 788 kuaj fuqi ose 777 kuaj fuqi. Por nuk është më i shpejtë se 765LT. Megjithatë, ende një raketë: 0-100 kmh në 2,7 sekonda dhe 330 kmh në rrafsh.
Arsyeja pse nuk është më e shpejtë është sepse ka fituar shumë aero, gjë që shton pak zvarritje. Duke punuar nga përpara, ka një ndarës përpara me porosi dhe hyrje më të mëdha përpara.
Një pjesë e hapësirës së bagazhit është sakrifikuar për një vrimë me kanal S të gërmuar nga kapaku, për të kanalizuar rrjedhën e ajrit mbi kabinën e flluskës.
Fundet anësore dhe krahët janë ashtu siç i gjetët në 765LT. Të reja janë rrotat e falsifikuara në qendër, të lidhura me bulona mbi sistemin legjendar të frenimit McLaren Senna.
Në krye, një lugë çati funksionale ofron 'temperatura veçanërisht më të ftohta të hapësirës së motorit', por është në pjesën e pasme që 788HS vërtet çmendet.
Frena ajrore dikur e ndezur tani është një krah i pasmë i madhësisë së dëborës. Të gjitha shfrynjet e ftohjes janë bërë më të mëdha, ka një instalim me katër shkarkime me mbarues me vrima dhe përplasje të rrotave që reduktojnë zvarritjen.
Ndërkohë, difuzeri më i madh McLaren's i montuar ndonjëherë në një makinë të gjeneratës 720S madje ka fole të stilit F1 të prera në fletët e saj.
Pavarësisht se ka shtuar copa, McLaren ka hequr 12 kg peshë nga një 750S, kështu që pesha e thatë e pretenduar është 1,265 kg freskuese me pupla.
Pra, do ta imagjinonit se ky do të ishte një përbindësh i vërtetë me forcë rrëzuese, apo jo? Në fakt, nuk është. McLaren thotë se 788HS gjeneron vetëm rreth 10 për qind më shumë forcë poshtë se një 765LT, por vëren se në fakt mund ta masë dhe vërtetojë këtë në një tunel me erë F1.
McInsiders thonë për TopGear.com se ata janë skeptikë ndaj pretendimeve më të forta kundër forcës të shpërndara nga rivalët. Kjo është më modeste, por e besueshme.
Por a do ta vërejë dikush? HS, që do të thotë 'High Sport', është vetëm e treta speciale që i ka veshur ato shkronja, pas MP4-12C High Sport dhe MSO HS me bazë 675LT.
Të dyja u ndërtuan në vargje të vogla prej vetëm 10 dhe 25 makinash respektivisht, ndërsa McLaren do të ndërtojë 100 coupe 788HS dhe 100 Spiders të tjera.
Brenda është në fakt shumë e ngjashme me një 750S. Ju merrni ulëset e lehta brutale të Senna-s, lidhësit e fibrave të karbonit dhe kamoshi, dhe vini re se çatia e çatisë e ul dukshmërinë e pasme.
Çmimet pritet të jenë në 300,000 funte, por për shkak se çdo HS do të jetë një komision unik, ndoshta është e parëndësishme.
Ajo që është më interesante do të jetë nëse ky do të bëhet një McLaren i koleksionueshëm në të ardhmen, pasi përfaqëson fundin e një epoke për prodhuesin më të mirë të makinave të Woking, dhe potencialisht fillimin e diçkaje shumë të ndryshme pasi McLaren synon stabilitetin, fitimet dhe dominimin e botës. /Telegrafi/