65 vjet nga fluturimi i parë i njeriut në hapësirë - historia e Yuri Gagarin
Më 12 prill 1961, piloti sovjetik i quajtur Yuri Gagarin nisi një udhëtim në hapësirë, i pari në historinë e njerëzimit.
Ishte një udhëtim mjaft i shkurtër, më pak se dy orë.
Por, në të njëjtën kohë, rëndësia e tij nuk mund të mbivlerësohet.
Ishte kulmi i kërkimit shkencor të filluar shumë vite më parë dhe fillimi i një kapitulli krejtësisht të ri në eksplorimin e botës.
Ishte një moment kur ëndrra e shumë brezave u bë realitet. Ishte një arritje edhe për vetë Gagarin.
Yuri Gagarin lindi në fshatin Klushino pranë qytetit të Gzhatsk, më vonë i riemëruar Gagarin (sot Rusia Perëndimore), më 9 mars 1934.
Që në moshë të re, ai tregoi interes për aeroplanët.
Gagarin u diplomua nga Shkolla e Lartë e Pilotëve të Forcave Ajrore në moshën 23 vjeç.
Tre vjet më vonë, në vitin 1960, një grup prej 20 pilotësh të rinj u zgjodh për t'u përgatitur për të fluturuar në hapësirë.
Gagarin ishte njëri prej tyre.
Ata po shkonin drejt të panjohurës. Gagarin më vonë shpjegoi se ishte vërtet e frikshme, por sekreti sipas tij është të mësosh se si ta kapërcesh frikën.
Askush në Tokë nuk dinte saktësisht se si ta përgatiste një njeri për kushtet e hapësirës.
Kontrolle dhe teste të pafundme mjekësore i prisnin pilotët, secila prej tyre një sfidë e re për aftësitë njerëzore.
Deri në verën e të njëjtit vit, gjashtë nga kandidatët u emëruan më të përshtatshmit.
Por kush ishte më i denjë? Pilotët madje zhvilluan një sondazh dhe të gjithë votuan për Gagarinin.
Vetëm pak ditë para fluturimit, kandidatura e Yuri Gagarin u konfirmua dhe më 12 prill 1961, ai u ngrit në bordin e anijes kozmike "Vostok", duke shqiptuar frazën e tij të famshme "Le të shkojmë".
Për 108 minuta ai udhëtoi rreth planetit tonë dhe u ul me sukses pranë qytetit të Saratovit.
"Duke orbituar Tokën në anijen kozmike, pashë sa i bukur është planeti ynë. Njerëz, le ta ruajmë dhe ta rrisim këtë bukuri, jo ta shkatërrojmë", tha më vonë kozmonauti.