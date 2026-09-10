6 kombinime ngjyrash që duken të pazakonta, por funksionojnë shkëlqyeshëm
Këto ngjyra duken sikur nuk shkojnë bashkë, por në interier krijojnë efekt fantastik
Për një kohë të gjatë, nuancat neutrale kanë dominuar në interieret tona. Ekspertët vërejnë se, si pasojë, ngjyrat gradualisht janë zhdukur nga hapësirat ku jetojmë. Sot, megjithatë, po shohim rikthimin e tyre të fuqishëm në shtëpi.
Arsyeja kryesore është ndikimi i tyre pozitiv në disponim. Tonet e ndezura sjellin gjallëri dhe energji në hapësirë, ndërsa nuancat më të zbutura i japin karakter dhe një dozë misteri. Një paletë më e guximshme mund të pasqyrojë lehtësisht personalitetin tuaj dhe ta freskojë ambientin.
Ngjyrat mund t’i përdorni përmes detajeve të theksuara, por edhe në sipërfaqe të tëra muri.
Si t’i kombinoni ngjyrat?
Futja e ngjyrave në interier kërkon megjithatë pak kujdes. Më e rëndësishmja është të shmangni rrëmujën vizuale dhe mbingarkesën e hapësirës. Ekspertët këshillojnë të përdoren jo më shumë se tri nuanca të ndryshme.
Harmonia mund të arrihet duke kombinuar tone komplementare ose nuanca të ndryshme të së njëjtës ngjyrë.
Kombinime të papritura ngjyrash
Këtë vit në trend janë kombinimet e papritura dhe të guximshme. Shembuj të mirë janë vjollca me terrakotën ose portokallia me rozën.
Për ta freskuar hapësirën, shpesh mjafton të ndryshoni tekstilet, jastëkët dekorativë ose enët. Më të guximshmit mund të lyejnë vetëm dyert ose kornizat e dritareve.
Më poshtë gjeni gjashtë kombinime ngjyrash që ia vlen t’i provoni në shtëpi, shkruan elle.fr, përcjell Telegrafi.
Terrakota dhe vjollca
Terrakota e ngrohtë kombinohet shumë bukur me tonet më të ftohta të vjollcës. Ky është një kombinim i spikatur, që mund të ngjallë asociacione me udhëtimet dhe t’i japë ambientit një atmosferë të veçantë.
E gjelbra dhe e kaltra
Për ata që duan të provojnë trendin Primarycore, kombinimi klasik i së gjelbrës dhe së kaltrës merr një pamje të re përmes nuancave të pastra dhe intensive. Rezultati është i fuqishëm vizualisht, por njëkohësisht ruan një ndjesi natyrale.
E kaltra e qiellit dhe e kuqja
E kaltra e butë e qiellit bëhet edhe më e theksuar kur kombinohet me të kuqen intensive. Kontrasti është i papritur, por shumë efektiv dhe plot gjallëri.
Portokallia dhe roza
Kombinimi i portokallisë me rozën sjell energji në interier. Nuancat e ngrohta i japin hapësirës gjallëri dhe e bëjnë vizualisht më dinamike.
Vjollca dhe e gjelbra
Vjollca, e cila shpesh lidhet me misterin, kombinohet bukur me tonet natyrale të së gjelbrës. Për një efekt më të sofistikuar, zgjidhni nuanca më të mbyllura dhe më të errëta.
Kaki dhe portokallia
Nëse dëshironi që nuanca kaki të duket më interesante, kombinojeni me portokalli të ndezur. Ky kombinim sjell freski dhe gjallëri, duke ruajtur njëkohësisht edhe një dozë elegance. /Telegrafi/