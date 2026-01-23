4 rregulla të mobilimit të shtëpisë që dizajnerët nuk i anashkalojnë kurrë
Nëse po planifikoni mobilimin e shtëpisë ose thjesht një freskim të hapësirës, dizajnerët e interierit ju kujtojnë se këto rregulla nuk duhen neglizhuar asnjëherë
Mobilimi i hapësirës ekskluzivisht me ngjyra neutrale kërkon një ekuilibër të ndjeshëm. Meqenëse nuk ka ngjyra të forta që të shpërqendrojnë vëmendjen, përshtypja e përgjithshme e ambientit mund të dëmtohet nga nën-tonet që bien ndesh me njëra-tjetrën, kontrolli i dobët i kontrastit ose ndriçimi i papërshtatshëm. Megjithatë, ekzistojnë rregulla që ndihmojnë në krijimin e një interieri harmonik.
Hapësirat me nuanca minimale të ngopura mbështeten në elemente si thellësia, drita, hija, nën-toni, kontrasti, tekstura dhe materialet për të krijuar interes vizual. Mobilimi me ngjyra neutrale krijon ambiente që duken të qeta, të balancuara dhe të përjetshme.
Duke reflektuar qetësinë e botës natyrore, paleta neutrale e ngjyrave sjell ndjesi stabiliteti dhe relaksimi në shtëpi. Një skemë e tillë krijon një sfond fleksibël për mobiliet dhe veprat artistike, duke mundësuar që objektet të vlerësohen në kontekst, e jo të izoluara, transmeton Telegrafi.
shutterstock
Toni dhe kontrasti janë kyç
Gjatë ndërtimit të një skeme neutrale, është e rëndësishme të mbështeteni në teorinë e ngjyrave, ndërsa parimi kryesor lidhet me mënyrën se si variacionet mes dritës dhe errësirës e përcaktojnë efektin e një nuance.
“Toni dhe kontrasti janë thelbësore”, shpjegon Ema Shon-Senders, themeluese e studios së dizajnit të interierit Shone Sanders Studio. “Çdo ngjyrë neutrale ka një nën-ton të ngrohtë ose të ftohtë që duhet të kombinohet në mënyrë harmonike, ndërsa kontrasti është ai që i jep thellësi skemës neutrale. Pa nivelin e duhur të kontrastit, ambienti mund të fillojë të duket disi ‘i sheshtë’.”
Tonet neutrale të ngrohta përfshijnë ngjyrat krem, tërshërë, bajame dhe gështenjë, ndërsa tonet më të ftohta janë gri e çelët, gri-bezhë dhe ngjyra e qymyrit. Përdorimi i kontrastit, si kombinimi i kremit me ngjyrën e arrës, shton dimension.
“Në përgjithësi, duhet të përpiqeni të zgjidhni një anë mes ngjyrave të ngrohta dhe atyre të ftohta,” shpjegon Shina Marfi, themeluese e studios Nune.
“Zakonisht inkurajojmë përdorimin e neutraleve më të ngrohta për hapësira më komode, por edhe kombinimi funksionon. Për shembull, lisi dhe bronzi mund të jenë një mënyrë shumë efektive për të shtuar ngrohtësi në një ambient neutral të ftohtë, pa e ngatërruar drejtimin estetik.”
Përshtateni qasjen për çdo dhomë
Edhe pse zgjidhni një paletë neutrale, kjo nuk do të thotë që dhoma e ndenjjes duhet të ketë të njëjtën atmosferë si zyra apo banjoja. Është e dobishme t’i ndani hapësirat në ato me frekuencë të lartë përdorimi dhe ato të dedikuara për relaksim.
“Në hapësirat e frekuentuara dhe të banuara, si kuzhinat dhe dhomat e ndenjjes, zgjidhni ngjyra neutrale më të pasura dhe të shtresuara, me pak më shumë kontrast dhe thellësi, si dhe shtoni thekse delikate,” këshillon Shon-Senders.
Në dhoma si dhoma e gjumit, që duhet t’ju qetësojnë, futni më shumë nuanca neutrale.
Siguroni një kalim harmonik
Kur estetika neutrale zbatohet në të gjithë pronën, qëllimi është të krijohet një kalim i butë mes dhomave, duke ruajtur njëkohësisht karakterin e secilës.
“Çelësi është zhvendosja, jo ndryshimi i menjëhershëm”, thotë Shina Marfi. “Brenda një historie neutrale ngjyrash duhet të ketë larmi në gjithë shtëpinë, prandaj mos e përsëritni tepër të njëjtën ngjyrë, por lejoni që zgjedhjet tuaja të harmonizohen me njëra-tjetrën, në mënyrë që kalimi mes hapësirave të jetë i dukshëm, por jo i ashpër.”
Për ta arritur këtë, rekomandohet të qëndroni te një nën-ton, i ngrohtë ose i ftohtë, në gjithë hapësirën, e më pas të ndryshoni thekset nga dhoma në dhomë.
“Kështu gjithçka rrjedh natyrshëm ndërsa lëvizni nëpër shtëpi, por çdo ambient ruan personalitetin e vet përmes materialeve, përfundimeve dhe teksturave”, këshillon ajo.
Zbatoni rregullin 70-20-10
Balanca mes toneve është thelbësore për suksesin e përgjithshëm. Një mënyrë e thjeshtë për ta kontrolluar atë është rregulli i ngjyrave 70-20-10.
“Një rregull i thjeshtë është që rreth 70–80% e hapësirës të dominohet nga toni kryesor neutral, ndërsa 20–30% të shërbejë si theks dytësor”, shpjegon Shon-Senders.
Toni theksues mund të jetë pak më i çelët, më i errët, më i ngrohtë ose më i ftohtë se nuanca kryesore.
“Theksi duhet të shfaqet në detaje më të vogla, për shembull, te ngjyra e listelave ose tekstilet dhe jo të pushtojë të gjithë dhomën”, shton ajo. “Kjo qasje eliminon hamendësimin dhe bën që paleta të duket e qëllimshme, e shtresuar dhe harmonike.”
Edhe pse teoria e ngjyrave ofron udhëzime të dobishme, është e rëndësishme të mos lejoni që ajo të mbizotërojë mbi nuancat me të cilat ndjeni një lidhje natyrore. /Telegrafi/